Роль росіянки в One Piece є однією з головних. За сюжетом, персонажка Абової Робін відчула на собі геноцид, який здійснюється проти її народу. Схоже, творців екранізації цього аніме не бентежить те, що зараз Росія – країна, з якої родом Лєра, кожного дня здійснює геноцид проти українського народу.

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В екранізації аніме One Piece зіграла росіянка

Українські шанувальники One Piece вже діляться своєю реакцією на те, що в аніме з'явиться російська акторка. Люди просто обурені таким вибором його творців. Ба більше, це не один російський слід у цій екранізації. Річ у тім, що над музикою до першого сезону працювала російська композиторка Соня Белорусова.

Ви б знали, яку неймовірну злість і розчарування я відчуваю, бо персонажку, яка постраждала від геноциду власної нації, буде грати особа, народ якої здійснює вже не перший геноцид,

– написала одна з користувачок у соцмережі X (твіттері).

Це просто огидно. Вона підтримує російський тероризм в Україні. Не знаю, можливо, ви забули, але Росія вбиває сотні й тисячі українців (і не лише насправді) щодня. А ви: нам байдуже, бо ми прихильники тероризму,

– наголосила інша користувачка Х.

Роль персонажки, яка пережила геноцид, виконує росіянка? Поки росіяни вчиняють геноцид у центрі Європи? Це те саме, якби німець зіграв роль єврея у 1945 році. One Piece – це була єдина причина, чому я підписалася на Netflix у 2023 році. Я закінчую з цим,

– йдеться у ще одному дописі.

Нагадаємо, що в аніме One Piece розповідається про пірата Монкі Д. Луффі. Разом з командою Солом'яних капелюхів він вирушає у подорож різними морями. Чоловік хоче стати королем піратів. Крім того, Монкі Д. Луффі прагне віднайти скарб Голда Роджера, який називається One Piece.