В 2022 году на экраны вышла корейская версия громкого испанского сериала "Бумажный дом". В одной из сцен актеры мечтают о путешествии в Херсон.

Об Украине вспомнили в начале финального 10 эпизодов. Однако несколько противоречиво высказались по поводу отношений с государственной-агрессорой.

Смотрите также "Говорю, как есть": звезда "Назад в будущее" думает, что не доживет до 80 лет – болезнь прогрессирует

В сериале "Бумажный дом: Корея" вспомнили о Херсоне

Профессор предложил главной героини путешествие из Кореи во Владивосток, а затем поездом в Москву, откуда они намеревались добраться до Киева.

– Юджин, я с тобой хочу многое. Путешествовать любишь?

– Это как-то банально. Куда?

– Из Владивостока Транссибирской Магистралью через Москву в Киев.

– Что? Разве это не продлится неделю?

– Доберемся туда и сядем еще на один поезд, в Херсон.

– А что это?

– Маленький портовый город в Украине. Я слышал, это волшебный город.

– А разве самолетом будет не быстрее?

– Да, путешествия на поезде длинные, зато романтические.

Сериал можно просмотреть на Netflix.

В сериале "Бумажный дом: Корея" вспомнили Херсон / Скриншот

Что известно о сериале "Бумажный дом"

Премьера сериала "Бумажный дом" (Casa de papel) состоялась на испанском телеканале "Antena 3" 2 мая 2017;

После безумного успеха проекта на родине по итогам двух сезонов им заинтересовалась стриминговая платформа Netflix – компания выкупила права на международный показ сериала;

В 2018 году "Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным сериалом, транслируемым на Netflix;

По сюжету ограбление происходит в Королевском монетном дворе Испании, однако съемочный процесс проходил в здании Национального исследовательского совета страны.

Какой вышла корейская версия "Бумажного дома"

Режиссером адаптации стал Ким Хон Сон, а сценаристом – Рю Эн Дже. Первый сезон составляет 12 эпизодов продолжительностью 60 минут.

Актерский состав

Профессор – Ю Чи Те;

Берлин – Пак Хе Су;

Токио – Джун Чен Сео;

Москва – Ли Вон Чон;

Денвер – Ким Джи Хун;

Найроби – Чан Юн Чжу;

Рио – Пак Джонг-ву;

Хельсинки – Ким Джи Хун;

Осло – Ли Кю Хо.

"Бумажный дом: Корея": смотрите трейлер