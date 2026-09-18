В Киеве снимут масштабный исторический триллер: о каком громком деле расскажут

Киев начала ХХ века – это не только старые открытки, шляпы и дома, на фоне которых сегодня все фотографируются для инстаграма. Это город громких скандалов, журналистских расследований, амбициозных изобретателей и людей, которые не очень любили, когда система решала все за них.

Как сообщает 24 Канал, что именно такую столицу хотят показать в новом историческом триллере "Город с химерами: Дело Бейлиса". Проект разрабатывают KeySee Production и UPHub при поддержке Украинского культурного фонда, а к производству планируют приступить в 2027 году.

Что будет в фильме



"Город с химерами: Дело Бейлиса" / Фото UPHub



В основе сюжета – резонансное дело Менделя Бейлиса 1911–1913 годов. Его безосновательно обвинили в ритуальном убийстве подростка, а судебный процесс превратился в одно из самых громких дел своего времени.

"Город с химерами" соединит в себе исторический триллер, детектив и драму. Одним из центральных персонажей станет журналист Безпалый. Сначала он охотится за очередной громкой сенсацией, но постепенно герой оказывается перед гораздо более серьезным выбором: что важнее – материал, который все будут обсуждать, или правда.

В центре истории будет не только само дело Бейлиса, но и реакция киевлян, сила общественного мнения и солидарность людей перед произволом системы.

Это станет частью большой трилогии о Киеве

"Дело Бейлиса" станет второй частью масштабной кинотрилогии о Киеве начала прошлого века. Первый фильм – "Дом с химерами" – уже находится в производстве. Его центральной фигурой станет знаменитый архитектор Владислав Городецкий, а главной темой – искусство и люди, которые меняли облик города. Вторая часть сосредоточится на обществе, журналистике и борьбе за справедливость.

А третий фильм – "Небо с химерами" – планируют посвятить техническому прогрессу. Одним из главных источников вдохновения станет фигура молодого Игоря Сикорского.

Кто работает над фильмом



"Город с химерами: Дело Бейлиса" / Фото UPHub



Продюсером проекта стала Виктория Бурдукова. Сценарий создают Андрей Кокотюха и Анна Жижа. По словам Бурдуковой, команда хочет показать столицу того времени не как провинциальный город на окраине империи, а как живой европейский центр со своей культурой, амбициями и людьми, способными отстаивать свои принципы.

Для этого авторы консультируются с историками и экспертами по культуре, чтобы максимально достоверно воссоздать мультикультурный Киев начала XX века. К съемкам "Города с химерами: Дело Бейлиса" планируют приступить в 2027 году, а премьера в кинотеатрах ожидается в 2028-м.

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