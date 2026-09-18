Як повідомляє 24 Канал розповідає, що саме таким столицю хочуть показати у новому історичному трилері "Місто з химерами: Справа Бейліса". Проєкт розробляють KeySee Production і UPHub за підтримки Українського культурного фонду, а до виробництва планують перейти у 2027 році.

Про що буде фільм



"Місто з химерами: Справа Бейліса" / Фото UPHub



В основі сюжету – резонансна справа Менделя Бейліса 1911 – 1913 років. Його безпідставно звинуватили у ритуальному вбивстві підлітка, а судовий процес перетворився на одну з найгучніших справ свого часу.

"Місто з химерами" поєднає історичний трилер, детектив і драму. Одним із центральних персонажів стане журналіст Безпалий. Спочатку він полює за черговою гучною сенсацією, але поступово герой опиняється перед значно серйознішим вибором: що важливіше – матеріал, який усі обговорюватимуть, чи правда.

У центрі історії буде не лише сама справа Бейліса, а й реакція киян, сила громадської думки та солідарність людей перед свавіллям системи.

Це буде частина великої трилогії про Київ

"Справа Бейліса" стане другою частиною масштабної кінотрилогії про Київ початку минулого століття. Перший фільм – "Будинок з химерами" – уже перебуває у виробництві. Його центральною постаттю стане знаменитий архітектор Владислав Городецький, а головною темою – мистецтво та люди, які змінювали вигляд міста. Друга частина зосередиться на суспільстві, журналістиці та боротьбі за справедливість.

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А третій фільм – "Небо з химерами" – планують присвятити технічному прогресу. Одним із головних джерел натхнення стане постать молодого Ігоря Сікорського.

Хто працює над фільмом



"Місто з химерами: Справа Бейліса" / Фото UPHub



Продюсеркою проєкту стала Вікторія Бурдукова. Сценарій створюють Андрій Кокотюха та Анна Жижа. За словами Бурдукової, команда хоче показати столицю того часу не як провінційне місто на околиці імперії, а як живий європейський центр із власною культурою, амбіціями та людьми, здатними відстоювати свої принципи.

Для цього автори консультуються з істориками та експертами з культури, щоб відтворити багатокультурний Київ початку ХХ століття максимально достовірно. До зйомок "Міста з химерами: Справа Бейліса" планують перейти у 2027 році, а прем'єру в кінотеатрах очікують у 2028-му.

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