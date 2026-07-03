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3 июля, 16:45
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Культовый мультфильм "Ваяна" получит долгожданное продолжение

Ольга Панькив

Культовый мультфильм "Ваяна" получит продолжение. Поклонников популярной франшизы ждет еще одна часть любимой анимационной истории.

Об этом сообщил Дуэйн Джонсон во время пресс-конференции, пишет издание Collider. В этой статье мы рассказываем, что уже известно о новой картине, кто будет работать над ее созданием и какие планы у создателей франшизы.

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Что известно о работе над новой частью мультфильма "Ваяна"?

Вскоре состоится премьера американского приключенческого фэнтезийного фильма режиссера Томаса Кейла "Ваяна". В то же время поклонников франшизы уже порадовала еще одна новость – создатели работают над разработкой третьей части анимационной истории.

Да, мы обсуждали "Ваяну 3". Но сначала – полнометражный фильм "Ваяна". Давайте сначала дождемся его выхода, 
– отметил исполнитель роли Мауи.

Пока подробности о "Ваяне 3" почти не раскрываются. В то же время уже известно, что над сценарием будут работать Джаред Буш и Дана Леду Миллер, которые также входили в число сценаристов игровой адаптации первого мультфильма.

Официального анонса фильма пока нет, однако его разработка уже ведется.

Тем временем зрители с нетерпением ждут премьеру игрового фильма "Ваяна". Главные роли в фильме исполнят Дуэйн Джонсон и Кэтрин Лагаая. Ожидается, что картина также будет иметь большой успех, ведь она основана на одноименном анимационном фильме 2016 года, который в свое время стал мировым хитом и завоевал любовь миллионов зрителей.

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