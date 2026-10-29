Вайноне Райдер – 55: 5 культовых фильмов с участием актрисы, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни

29 октября свой день рождения отмечает Вайнона Райдер – одна из самых ярких звезд Голливуда и настоящая икона стиля 90-х. Актерские амплуа этой женщины чрезвычайно разнообразны, ведь она одинаково органично смотрится как в мистических сказках Тима Бертона, так и в тяжелых психологических драмах.

Именно поэтому 24 Канал подготовил подборку лучших фильмов с Вайноной Райдер для идеального киновечера.

"Битлджус" (1988)

Рейтинг IMDb: 7,4

Эксцентричная супружеская пара Мейтлендов внезапно гибнет в автокатастрофе и становится призраками в собственном доме. Поскольку души не могут покинуть пределы поместья, им приходится беспомощно наблюдать за переездом новой шумной семьи. Вскоре покой мертвых нарушает мрачная дочь новых владельцев. Чтобы побыстрее изгнать нежелательных обитателей, призраки нанимают очень опасного потустороннего биоэкзорциста Битлджуса.

"Битлджус": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают уникальный визуальный стиль и фирменный черный юмор. В то же время эксперты критикуют фильм за несколько хаотичный темп повествования.

"Смертельное влечение" (1988)

Рейтинг IMDb: 7,1

Старшеклассница Вероника изрядно устала от токсичной компании популярных девочек своей школы. Впрочем, ситуация резко меняется после знакомства с новым загадочным учеником Джей Ди. Парень предлагает радикальный способ борьбы со школьной элитой, и сначала это кажется простой игрой. Однако невинные подростковые шутки быстро превращаются в череду реальных жестоких убийств. Теперь героине предстоит остановить своего опасного парня любой ценой.

"Смертельное влечение": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики восхищаются смелым сценарием и мощной химией между главными актерами. Однако некоторые рецензенты считают тон повествования слишком жестоким для молодежного кино.

"Эдвард Руки-ножницы" (1990)

Рейтинг IMDb: 7,8

Одинокий пожилой изобретатель создает искусственного человека по имени Эдвард. Создатель внезапно умирает и из-за этого не успевает подарить своему творению настоящие руки. Вместо них у парня навсегда остаются острые металлические лезвия. Однажды добрая местная женщина забирает Эдварда в типичный американский пригород, где он впервые знакомится с миром. Именно там юноша встречает местную красавицу Ким и искренне влюбляется в нее.

"Эдвард Руки-ножницы": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают трогательный саундтрек и визуальное совершенство картины. В то же время некоторые эксперты критикуют фильм за карикатурное изображение жителей пригорода.

"Дракула" (1992)

Рейтинг IMDb: 7,4

Молодой юрист Джонатан Харкер отправляется в отдаленную Трансильванию, чтобы встретиться с графом Дракулой. Он должен помочь аристократу с покупкой недвижимости в Лондоне. Во время визита вампир случайно замечает портрет невесты Джонатана – Мины. Девушка оказывается точной копией его давно погибшей возлюбленной. Из-за этого Дракула заключает юриста в свой замок, а сам сразу отправляется в Англию за Миной.

"Дракула": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики хвалят невероятные практические эффекты и готическую атмосферу. В то же время эксперты часто критикуют искусственный британский акцент Киану Ривза и местами слишком театральную игру актеров.

"Прерванная жизнь" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,3

После неудачной попытки самоубийства Сюзанна попадает в психиатрическую клинику. Там врачи ставят ей диагноз – пограничное расстройство личности. В стенах закрытого учреждения девушка знакомится с другими пациентками, но больше всего на нее влияет харизматичная бунтарка Лиза.

"Прерванная жизнь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают игру Анджелины Джоли и Вайноны Райдер. Однако киноэксперты критикуют фильм за несколько предсказуемый сюжет и чрезмерную романтизацию психических расстройств.

Недавно свой день рождения отмечал актер Хоакин Феникс. По этому случаю мы подготовили подборку лучших фильмов, в которых снялся этот актер.