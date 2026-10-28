Не только "Джокер": 3 лучших фильма с Хоакином Фениксом, которые поразят каждого

Эти фильмы прекрасно демонстрируют уникальную способность Хоакина полностью растворяться в сложных психологических образах. 24 Канал предлагает посмотреть фильмы, которые держат в напряжении до последней минуты и оставляют глубокое послевкусие.

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"Джокер" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,3

Артур Флек работает клоуном и мечтает о карьере стендап-комика в Готэме. Общество постоянно издевается над уязвимым мужчиной и доводит его до грани безумия. После ряда жестоких инцидентов герой теряет последнюю связь с реальностью и устраивает хаос на улицах города. Трагическая трансформация превращает обычного изгоя в культовый символ кровавого бунта.

"Джокер": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную физическую трансформацию и глубокую актерскую игру Хоакина Феникса. В то же время киноэксперты критикуют фильм за чрезмерную мрачность и потенциально опасный моральный посыл.

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"Она" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,9

Одинокий писатель Теодор покупает новую операционную систему с искусственным интеллектом для организации повседневных дел. Виртуальная помощница Саманта обладает удивительно приятным голосом и прекрасно понимает эмоциональные потребности своего владельца. Их ежедневные разговоры быстро перерастают в настоящие романтические чувства. Мужчина пытается построить полноценные отношения с компьютерной программой и переосмысливает природу искренней любви.

"Она": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают трогательную атмосферу и оригинальный сценарий о человеческом одиночестве. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за медленный темп повествования и отсутствие динамичных сюжетных поворотов.

"Гладиатор" (2000)

Рейтинг IMDb: 8,5

Римский полководец Максимус выигрывает очередную битву для империи, но становится жертвой политических интриг. Жестокий наследник престола Коммод убивает собственного отца и приказывает казнить успешного командира. Герой чудом выживает, теряет семью и становится обычным рабом на гладиаторской арене. Теперь отважный воин планирует добраться до Колизея, чтобы отомстить за смерть близких и уничтожить коварного императора.

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"Гладиатор": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают эпические батальные сцены и невероятно харизматичного злодея в исполнении Хоакина Феникса. Однако киноэксперты критикуют фильм за исторические неточности и чрезмерный пафос в диалогах.

Кстати, 28 октября свой день рождения также отмечает Джулия Робертс. Ранее мы публиковали подборку лучших фильмов, в которых снялась актриса.