Проговорили допоздна, - Вакарчук рассказал о неожиданной встрече с создателем "20 дней в Мариуполе"
Источник:Святослав Вакарчук
Лидер группы Океан Эльзы рассказал о неожиданной встрече с Мстиславом Черновым. Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" заметил Святослава Вакарчука за границей.
В материале увидите совместный снимок украинцев, которым Святослав поделился в своих соцсетях. А также узнаете, как прошла их встреча.
Смотрите также Украинское спортивное кино: 3 фильма, которые запечатлеются в вашей памяти
Святослав Вакарчук и Мстислав Чернов неожиданно встретились за границей
Вакарчук рассказал, что случайно встретился с известным украинским режиссером возле отеля в Брюсселе, где находился сам. Он также опубликовал фотографию с этой встречи.
Брюссель. Утром выхожу из отеля бегать и слышу: Святослав, привет! Случайно встретились с Мстиславом Черновым. Я приехал на наше выступление #HelpForUkrainetour Океана Эльзы, он – на презентацию своего знаменитого фильма "20 дней в Мариуполе". После концерта проговорили допоздна. Это хорошо, что голоса Украины звучат все мощнее,
– поделился музыкант.
Мстислав Чернов прокомментировал публикацию Святослава, где Вакарчук написал об их теплой встрече за рубежом.
"Обнимаю, друг. Рад тебя видеть. И спасибо за все, что ты делаешь для нашей страны", – написал режиссер "20 дней в Мариуполе.
Как отреагировали поклонники в комментариях
Подписчики певца также изрядно обрадовались, увидев украинцев вместе. Вот, что они писали в комментариях:
- "Достойные сыны своей страны!"
- "Слава двум Славам!"
- "Наши светлые сердца, наши мощные рупоры правды!"
- "Рада, что талантливые украинцы нуждаются в компании друг друга."
Комментарии под публикацией / Скриншот
- "Фотография настолько энергетическая, что от нее можно заряжать мобильные телефоны и павербанки. Красивые люди, во всех смыслах."
- "Большое уважение к обоим!"
Украинцы благодарны мужчинам за сознательную позицию и крик о правде на весь мир.