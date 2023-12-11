Вышел на связь: муж Екатерины Тишкевич рассказал о состоянии жены, которая сейчас в реанимации

На днях стало известно, что 29-летняя украинская актриса Екатерина Тишкевич попала в реанимацию и находится в крайне тяжелом состоянии. Муж актрисы – Валентин Томусяк – впервые вышел на связь после новостей о ее госпитализации.

Врачи уже седьмой день подряд пытаются спасти ее жизнь. Муж актрисы рассказал, что Екатерина находится в отделении интенсивной терапии, поэтому ее состояние остается тяжелым.

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Валентин Томусяк рассказал о состоянии жены

Актер рассказал о том, что Екатерина до сих пор находится в очень тяжелом состоянии. И ее лечение очень ценно, поэтому поблагодарил каждого, кто присоединился к сбору, который он публиковал раньше.

Я сейчас у двери интенсивной терапии, где в одном из боксов лежит Катя, ждем, пока нас уронят, чтобы увидеть ее. Нам пришел счет, поэтому мы уже разбивать банку. Перед тем, как ее разбить, я бы хотел вам всех и каждого отдельно поблагодарить за вашу поддержку, донаты, за каждую копеечку,

– сообщил Валентин.

Актер также призвал всех, кто поддерживает Катю и их семью, искренне верить в скорейшее выздоровление его жены. А также поддерживать ее мысленно и своими молитвами.

Некоторые спрашивали, какая еще нужна помощь… Поверьте, каждая ваша молитва, каждое ваше пожелание и даже просто мысль уже поддержка и помощь. Это то, что дает силы держаться,

– поделился Валентин.

Тяжелобольная Екатерина Тишкевич в реанимации: что произошло

10 декабря стало известно, что Екатерина Тишкевич в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Там актриса борется с последствиями сепсиса. У Екатерины страдают сейчас легкие, печень и сердце.

Для лечения актрисы необходимы значительные финансовые затраты, поскольку ее состояние тяжелое. На этот момент родные и близкие уже потратили более 350 тысяч гривен. Присоединилось также актерское сообщество. В частности, Ольга Сумская, очень поддерживающая Катерину и Валентина.