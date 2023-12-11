Лікарі вже сьомий день поспіль намагаються врятувати її життя. Чоловік акторки розповів, що Катерина нині перебуває у відділенні інтенсивної терапії, тож її стан залишається тяжким.

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Валентин Томусяк розповів про стан дружини

Актор розповів про те, що Катерина досі у дуже важкому стані. І її лікування є дуже коштовним, тому подякував кожному, хто долучився до збору, який він публікував раніше.

Я зараз біля дверей інтенсивної терапії, де в одному з боксів лежить Катруся, очікуємо, поки нас впустять, аби побачити її. Нам прийшов рахунок, тож ми маємо вже розбивати банку. Перед тим, як її розбити, я б хотів вам всім і кожному окремо подякувати за вашу підтримку, донати, за кожну копійочку,

– повідомив Валентин.

Актор також закликав усіх, хто підтримує Катю та їхню сім'ю, щиро вірити у швидке одужання його дружини. А також підтримувати її подумки та своїми молитвами.

Дехто питав, яка ще потрібна допомога…Повірте, кожна ваша молитва, кожне ваше побажання та навіть просто думка вже є підтримкою і допомогою. Це те, що дає сили триматися,

– поділився Валентин.

Важкохвора Катерина Тишкевич в реанімації: що сталося

10 грудня стало відомо, що Катерина Тишкевич у вкрай важкому стані перебуває в реанімації. Там акторка бореться з наслідками сепсису. У Катерини страждають зараз легені, печінка та серце.

Для лікування акторки необхідні значні фінансові витрати, оскільки її стан є тяжким. На цю мить рідні та близькі вже витратили понад 350 тисяч гривень. Долучилась також акторська спільнота. Зокрема, Ольга Сумська, яка дуже підтримує акторське подружжя.