Муж Махаффи, Джозеф Келл, сообщил, что актрисы не стало 30 мая в Лос-Анджелесе, она боролась с раком. Пишет Кино 24 со ссылкой на Variety.

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Валери Махаффи умерла

Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из своих самых милых актрис. Нам будет ее не хватать,

– сказал Джозеф Келл.

Валери Махаффи родилась в Индонезии и прожила там до 11 лет. После этого она жила в Нигерии, Техасе и Англии. Свою актерскую карьеру начала в Нью-Йорке, женщина появилась в шести бродвейских спектаклях.

Махаффи также сыграла главные роли в многочисленных внебродвейских и региональных спектаклях. Она получила две премии Obie.

Валери Махаффи известна по сериалу "Отчаянные домохозяйки". В 1992 году она получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале "Northern Exposure" об эксцентричных жителях вымышленного городка на Аляске, который транслировался на канале CBS с 1990 года до 1995 года.

Валери Махаффи в сериале "Безграничное небо" / Фото Getty Images

Не так давно Махаффи сыграла в сериале Apple TV+ "Эхо-3" и в фильме "Незаметное исчезновение" с Мишель Пфайффер и Лукасом Хеджесом. За последнюю ленту актрису номинировали на премию Independent Spirit Award.

Валери также появилась в детективном драматическом сериале "Бескрайнее небо", который создал Дэвид Э. Келли. Кроме того, она сыграла Лорну Гардинг в первых двух сезонах черной комедии Netflix "Мертв для меня" с Кристиной Эпплгейт.

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