Чоловік Махаффі, Джозеф Келл, повідомив, що акторки не стало 30 травня в Лос-Анджелесі, вона боролася з раком. Пише Кіно 24 з посиланням на Variety.

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Валері Махаффі померла

Я втратив кохання всього свого життя, а Америка втратила одну зі своїх наймиліших акторок. Нам буде її не вистачати,

– сказав Джозеф Келл.

Валері Махаффі народилася в Індонезії та прожила там до 11 років. Після цього вона жила в Нігерії, Техасі та Англії. Свою акторку кар'єру розпочала в Нью-Йорку, жінка з'явилася в шести бродвейських виставах.

Махаффі також зіграла головні ролі у численних позабродвейських та регіональних виставах. Вона отримала дві премії Obie.

Валері Махаффі відома за серіалом "Відчайдушні домогосподарки". У 1992 році вона отримала премію "Еммі" за найкращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі "Northern Exposure" про ексцентричних мешканців вигаданого містечка на Алясці, який транслювався на каналі CBS з 1990 року до 1995 року.

Валері Махаффі у серіалі "Безмежне небо" / Фото Getty Images

Не так давно Махаффі зіграла в серіалі Apple TV+ "Спецзагін "Ехо-3"" та у фільмі "Непомітне зникнення" з Мішель Пфайффер та Лукасом Геджесом. За останню стрічку акторку номінували на премію Independent Spirit Award.

Валері також з'явилася в детективному драматичному серіалі "Безмежне небо", який створив Девід Е. Келлі. Крім того, вона зіграла Лорну Гардінг у перших двох сезонах чорної комедії Netflix "Мертвий для мене" з Крістіною Епплгейт.

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