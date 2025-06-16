Валерия Ходос, которая снималась вместе с Юрием в сериале "Обещание Богу", почтила память коллеги и написала щемящий пост. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм Валерии Ходос. В материале узнаете, что написала актриса после гибели героя Украины.

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Валерия Ходос почтила память Юрия Фелипенко: что сказала актриса

Валерия Ходос сделала щемящее сообщение в инстаграме, где вспомнила, как они вместе с Юрием Фелипенко снимались в сериале "Обещание Богу". Актриса с грустью отметила, что они были настоящей командой – и на пробах, и на мокрых скамейках в кадре.

Она вспомнила, как много он шутил. С теплотой вспомнила, как они не могли сдержать смех в драматической сцене в больнице, его мастер-классы в актерской школе, доброту к студентам, а также забавные видео в тик ток – "Стася или Зоряна" и их шутки о том, проснутся ли они однажды знаменитыми.

А потом ты ушел в армию, когда еще показывали твои сериалы, а ты уже воевал. И я писала тебе и задавала дебильные вопросы о борще, потому что не знала как же тебя поддержать и что тебе писать, потому что все что у меня происходило то такое мизерное по сравнению с тем где ты сейчас,

– пишет Валерия.

Актриса пишет, что он будто стал одновременно огромным и далеким, но остался близким и родным, ведь пошел защищать всех. Валерия уверена, что он будет ангелом для своей жены Кати.