Валерія Ходос, яка знімалась разом із Юрієм у серіалі "Обіцянка Богу", вшанувала пам'ять колеги та написала щемливий пост. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм Валерії Ходос. У матеріалі дізнаєтесь, що написала акторка після загибелі героя України.

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Валерія Ходос вшанувала пам'ять Юрія Феліпенка: що сказала акторка

Валерія Ходос зробила щемливий допис в інстаграмі, де згадала, як вони разом із Юрієм Феліпенком знімалися у серіалі "Обіцянка Богу". Акторка із сумом зазначила, що вони були справжньою командою – і на пробах, і на мокрих лавках у кадрі.

Вона пригадала, як багато він жартував. З теплотою згадала, як вони не могли стримати сміх у драматичній сцені в лікарні, його майстер-класи в акторській школі, доброту до студентів, а також кумедні відео в тік ток – "Стася чи Зоряна" і їхні жарти про те, чи прокинуться вони одного дня знаменитими.

А потім ти пішов у військо, коли ще показували твої серіали, а ти вже воював. І я писала тобі й ставила дебільні питання про борщ, бо не знала як же тебе підтримати та що тобі писати, бо все що в мене відбувалося то таке мізерне в порівнянні з тим де ти зараз,

– пише Валерія.

Акторка пише, що він ніби став водночас величезним і далеким, але залишився близьким і рідним, адже пішов захищати всіх. Валерія впевнена, що він буде янголом для своєї дружини Каті.