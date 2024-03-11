Известная американская актриса рассекретила беременность на красной дорожке Оскара-2024

Актриса Ванесса Хадженс, известная своей ролью в фильме "Классный мюзикл", приняла участие в 96-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде и обрадовала своих поклонников приятной новостью. Она ожидает первенца.

На красной дорожке Кинопремии Ванесса Хадженс показала свой явно округлый животик, выразив тем самым свою радостную новость об ожидании. Смотрите, как выглядит Ванесса Хадженс.

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Ванесса Хадженс ожидает первенца

На снимке для папарацци Ванесса выступает в узком черном платье, что выделяет ее особое положение. Ее стильный образ дополнен колье на шее.

Ванесса Хадженс является женой 27-летнего профессионального спортсмена Коула Такера, который сделал ей предложение в Париже в конце 2022 года. В следующем году они устроили свою свадьбу на побережье Карибского моря в Мексике. А сейчас молодые родители ожидают ребенка.

Как сообщалось, в Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник проходит 96-я церемония объявления победителей кинопремии Оскар-2024 – одной из самых престижных наград в мировой киноиндустрии, которую вручает Американская академия кинематографических искусств и наук.