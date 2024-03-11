На красной дорожке Кинопремии Ванесса Хадженс показала свой явно округлый животик, выразив тем самым свою радостную новость об ожидании. Смотрите, как выглядит Ванесса Хадженс.

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Ванесса Хадженс ожидает первенца

На снимке для папарацци Ванесса выступает в узком черном платье, что выделяет ее особое положение. Ее стильный образ дополнен колье на шее.

Ванесса Хадженс является женой 27-летнего профессионального спортсмена Коула Такера, который сделал ей предложение в Париже в конце 2022 года. В следующем году они устроили свою свадьбу на побережье Карибского моря в Мексике. А сейчас молодые родители ожидают ребенка.

Как сообщалось, в Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник проходит 96-я церемония объявления победителей кинопремии Оскар-2024 – одной из самых престижных наград в мировой киноиндустрии, которую вручает Американская академия кинематографических искусств и наук.