На червоному килимі Кінопремії Ванесса Гадженс показала свій явно округлий животик, висловивши тим самим свою радісну новину про очікування. Дивіться, як виглядає Ванесса Гадженс.

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Ванесса Гадженс очікує на первістка

На знімку для папараці Ванесса виступає в вузькій чорній сукні, що виділяє її особливий стан. Її стильний образ доповнює кольє на шиї.

Ванесса Гадженс є дружиною 27-річного професійного спортсмена Коула Такера, який зробив їй пропозицію у Парижі наприкінці 2022 року. У наступному році вони влаштували своє весілля на узбережжі Карибського моря в Мексиці. А зараз молоді батьки очікують на дитину.

Як повідомлялося, у Лос-Анджелесі у ніч із неділі на понеділок проходить 96-та церемонія оголошення переможців кінопремії Оскар-2024 – однієї з найпрестижніших нагород у світовій кіноіндустрії, яку вручає Американська академія кінематографічних мистецтв і наук.