Из ролика становится понятно, что нас ждет настоящий экшн с жаждой мести, силой, волей и настоящей борьбой. И все это – во времена Средневековья. Роберт Эггерс написал сценарий совместно с исландским писателем Сьоном Сигурдссоном.

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События в фильме происходят в Исландии, на фоне живописных скандинавских пейзажей, и рассказывают о молодом принце, наследнике престола, который хочет мести за смерть своего отца.

Я отомщу за тебя, отец, я тебя спасу, мама, я тебя уничтожу, Фйольниль,

– говорит принц в трейлере.

"Варяг" 2022: смотрите трейлер онлайн

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Что известно о производстве фильма

В октябре 2019 года сообщили, что Роберт Эггерс снимет исторический фильм о мести викингов. Николь Кидман, Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Билл Скарсгард и Уиллем Дефо вели переговоры, чтобы присоединиться к актерскому составу фильма. Их роли утвердили в декабре 2019 года.

Съемки начались в марте 2020 года в Антриме, Северной Ирландии. Однако, как и большинство фильмов, производство фильма изменили из-за пандемии коронавируса. Съемки приостановили через 2 недели, а возобновили в начале августа 2020 года.



Постер к историческому фильму "Варяг" / Фото из Кинориума