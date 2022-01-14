З ролика стає зрозуміло, що на нас чекає справжній екшн з жагою до помсти, силою, волею та справжньою боротьбою. І все це – у часи Середньовіччя. Роберт Еґґерс написав сценарій спільно з ісландським письменником Сйоном Сігурдссоном.
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Події у фільмі відбуваються в Ісландії, у мальовничих скандинавських пейзажах, і розповідає про молодого принца, спадкоємця престолу, який прагне помсти за смерть свого батька.
Я помщусь за тебе, батьку, я тебе врятую, мамо, я тебе знищу, Фйольніль,
– говорить принц у трейлері.
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Що відомо про виробництво картини
У жовтні 2019 року повідомили, що Роберт Еґґерс зніме історичний фільм про помсту вікінгів. Ніколь Кідман, Александр Скарсґард, Аня Тейлор-Джой, Білл Скарсґард та Віллем Дефо вели переговори, щоб приєднатися до акторського складу стрічки. Їхні ролі затвердили ще у грудні 2019 року.
Зйомки розпочалися у березні 2020 року в Антрімі, Північній Ірландії. Однак, як і більш фільмів, виробництво зазнало змін через пандемію коронавірусу. Фільмування призупинили через 2 тижні, а відновили на початку серпня 2020 року.
Постер до історичної стрічки "Варяг" / Фото з Кіноріуму