З ролика стає зрозуміло, що на нас чекає справжній екшн з жагою до помсти, силою, волею та справжньою боротьбою. І все це – у часи Середньовіччя. Роберт Еґґерс написав сценарій спільно з ісландським письменником Сйоном Сігурдссоном.

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Події у фільмі відбуваються в Ісландії, у мальовничих скандинавських пейзажах, і розповідає про молодого принца, спадкоємця престолу, який прагне помсти за смерть свого батька.

Я помщусь за тебе, батьку, я тебе врятую, мамо, я тебе знищу, Фйольніль,

– говорить принц у трейлері.

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Перегляд захопливих історичних фільмів може додати адреналіну. Та не менше емоцій принесе онлайн-казино SlotoKing. Для зареєстрованих клієнтів відкритий доступ до десятків відеослотів, рулеток, покеру, лотереї бінго та кено. Окрім цього, всі ігрові автомати мають безплатний режим, щоб кожен зміг попередньо протестувати гру.

Що відомо про виробництво картини

У жовтні 2019 року повідомили, що Роберт Еґґерс зніме історичний фільм про помсту вікінгів. Ніколь Кідман, Александр Скарсґард, Аня Тейлор-Джой, Білл Скарсґард та Віллем Дефо вели переговори, щоб приєднатися до акторського складу стрічки. Їхні ролі затвердили ще у грудні 2019 року.

Зйомки розпочалися у березні 2020 року в Антрімі, Північній Ірландії. Однак, як і більш фільмів, виробництво зазнало змін через пандемію коронавірусу. Фільмування призупинили через 2 тижні, а відновили на початку серпня 2020 року.



Постер до історичної стрічки "Варяг" / Фото з Кіноріуму