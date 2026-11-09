Предательство, топор и страшная тайна: психологический детектив из 7 серий, который стоит посмотреть

Идеальный дом, счастливая семья, воскресные походы в церковь и улыбчивые соседи. Казалось бы, что может пойти не так? Как оказалось, практически все. Особенно когда к этому списку добавляются супружеская измена, ревность и топор.

24 Канал предлагает посмотреть "Любовь и смерть" – психологический криминальный мини-сериал HBO, который доказывает, что самые страшные истории порой скрываются за дверями вполне приличных американских домов. И хуже всего то, что сюжет основан на реальных событиях.

"Любовь и смерть"

Год: 2023

Жанр: психологический триллер, криминальная драма, детектив

IMDb: 7,5

Количество серий: 7

В главных ролях: Элизабет Олсен, Джесси Племонс, Лили Рэйб, Патрик Фьюджит, Кристен Риттер, Том Пелфри.

Режиссер: Дэвид Э. Келли, известный по сериалу "Большая маленькая ложь".

О чем сериал "Любовь и смерть"

Техас, конец 1970-х. Кэнди Монтгомери – образцовая жена, заботливая мать и активная участница церковной общины. Ее жизнь настолько правильная и предсказуемая, что хочется хотя бы раз нарушить правила.

И Кэнди решает завести роман с женатым соседом Алланом Гором. Конечно, влюбленные уверены, что все будут держать под контролем. Ведь что может быть надежнее тайного романа между двумя семейными людьми?

Но вскоре одна из женщин погибает при жутких обстоятельствах, а тихий городок оказывается в центре уголовного расследования.

Самое интересное здесь даже не то, кто виноват, а то, как обычный человек мог оказаться в центре столь жестокой истории.



"Любовь и смерть": смотреть трейлер

Интересный факт

Сериал"Любовь и смерть" основан на реальных событиях, произошедших в Техасе в 1980 году. И настоящая история даже страшнее, чем сериал.

13 июня 1980 года американская домохозяйка Кэнди Монтгомери убила топором свою подругу Бетти Гор, нанеся ей 41 удар. Впоследствии выяснилось, что Кэнди имела роман с мужем погибшей – Алланом Гором.

Самое поразительное в том, что суд оправдал Кэнди Монтгомери. Она признала, что убила Бетти, но утверждала, что действовала в рамках самообороны.

Что говорят критики

Rotten Tomatoes – 63% от критиков и 87% от зрителей. Обозреватели хвалят Элизабет Олсен, хотя считают, что сам сериал не предлагает принципиально нового взгляда на жанр реальных преступлений.

RogerEbert. Критик Брайан Таллерико отмечает мастерскую игру Олсен, которая постепенно заставляет зрителя усомниться в собственном отношении к главной героине. Особенно он выделяет четвертую серию.

The Guardian. Здесь впечатления более сдержанные. Критик Люси Менган восхищается Элизабет Олсен, но считает, что сценарий слишком долго набирает обороты и не всегда оправдывает семь серий.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего из-за Элизабет Олсен. Ее героиня одновременно вызывает симпатию, раздражение и подозрение. Иногда даже в рамках одной сцены. Актриса настолько убедительна, что вы постоянно будете пытаться понять, что на самом деле происходит в голове Кэнди.

Еще одно преимущество – атмосфера. За уютными интерьерами, семейными ужинами и безупречными прическами скрывается напряжение, которое постепенно нарастает. Сериал не спешит пугать зрителя, а методично показывает, как рушится жизнь, казавшаяся идеальной.

Правда, если вы ожидаете погонь, перестрелок и неожиданных поворотов каждые пять минут, придется немного потерпеть. "Любовь и смерть" больше интересуется психологией персонажей, чем экшеном.

Наш вердикт: это не безупречный детектив, но определенно заслуживающий просмотра психологический триллер с сильной актерской игрой и тревожной атмосферой. Идеальный выбор для тех, кому нравятся "Большая маленькая ложь", "Острые предметы" и криминальные истории, основанные на реальных событиях.

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