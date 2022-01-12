"Черная вдова"

Интересно, что во время съемок супергеройского фильма "Черная вдова" по городу на самом деле ехали на броневике, но, конечно, разрушение не было таким, как показали в фильме. А сцену с падением трубы создавали в студии.

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О фильме:

В картине речь идет о происхождении Наташи и ее профессии. Главное – в фильме рассказали, как Наташа присоединилась к Мстителям. Это девятое появление Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы в кинематографической вселенной Marvel.

"Черная вдова": как создавали спецэффекты к фильму

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"Красное уведомление"

В одном из самых популярных фильмов Netflix спецэффектов намного больше, чем может казаться на первый взгляд. Создатели картины не показали настоящий Рим, отчасти он виртуальный. Лента "Красное уведомление" стала одной из первых в Голливуде, которую, ради нетрадиционных ракурсов, сняли с помощью FPV-полетов.

О фильме:

В центре сюжета – артефакт "яйцо Клеопатры". Агент ФБР Джон Хартли пытается поймать преступника Нолана. Он уже неоднократно похищал произведения искусства, и "яйцо Клеопатры" – следующая задача. Однако на его пути появляется другой персонаж Слон и здесь начинаются настоящие забавные приключения. Какой план придумают главные герои? Рекомендуем просмотреть ленту.

"Красное уведомление": как создавали спецэффекты к фильму

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"Вечные"

А вот в супергеройской картине "Вечные" многие детали созданы с помощью компьютерной графики. В частности, в экшен-сценах большую часть времени появляются не сами актеры, а их трехмерные модели.

О фильме:

"Вечные" – 26-я картина Marvel Studios, в которой говорится о 10 бессмертных личностях со сверхчеловеческими силами. Они были на Земле в течение 7000 лет и боролись с девиантами.

"Вечные": как создавали спецэффекты к фильму