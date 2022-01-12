"Чорна вдова"
Цікаво, що під час зйомок супергеройського фільму "Чорна вдова" містом насправді їхали на броньовику, але, звісно, руйнування не було таким, як показали у фільмі. А сцену з падінням труби створювали у студії.
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Про фільм:
У картині йдеться про походження Наташі та її професії. Головне – у фільмі розказали, як Наташа приєдналась до Месників. Це дев'ята поява Скарлетт Йоганссон у ролі Чорної вдови в кінематографічному всесвіті Marvel.
"Чорна вдова": як створювали спецефекти до фільму
"Червоне повідомлення"
В одному з найпопулярніших фільмів Netflix спецефектів набагато більше, ніж може здаватися, на перший погляд. Творці картини не показали справжній Рим, частково він віртуальний. Стрічка "Червоне повідомлення" стала однією з перших у Голлівуді, яку, задля нетрадиційних ракурсів, зняли за допомогою FPV-польотів.
Про фільм:
У центрі сюжету – артефакт "яйце Клеопатри". Агент ФБР Джон Хартлі намагається спіймати злочинця Нолана. Він вже неодноразово викрадав твори мистецтва, і "яйце Клеопатри" – наступне завдання. Однак, на його шляху з’являється інший персонаж Слон і тут починаються справжні кумедні пригоди. Який план придумають головні герої? Рекомендуємо переглянути стрічку.
"Червоне повідомлення": як створювали спецефекти до фільму
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"Вічні"
А ось у супергеройській картині "Вічні" багато деталей створені за допомогою комп'ютерної графіки. Зокрема, в екшен-сценах більшість часу з’являються не самі актори, а їхні тривимірні моделі.
Про фільм:
"Вічні" – 26-а картина Marvel Studios, у якій йдеться про 10 безсмертних особистостей з надлюдськими силами. Вони були на Землі упродовж 7000 років і боролися з Девіантами.
"Вічні": як створювали спецефекти до фільму