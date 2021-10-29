"Вечные" получили самый низкий рейтинг от критиков среди фильмов Marvel

Новая лента от Marvel "Вечные" получила самые низкие оценки от критиков из всей киновселенной студии. Премьера фильма состоится 4 ноября 2021 года.

Ранее стало известно, что сумма предварительных продаж билетов на первые дни премьеры супергеройской ленты "Вечные" составила больше, чем предварительно собрали за "Черную вдову" – 2,6 миллиона долларов. Режиссером фильма стала Хлои Чжао, которая на Оскаре 2021 одержала победу за свою картину "Земля кочевников" в номинации за лучшую режиссерскую работу.

Не пропустите "Удивительно, эпически, красиво и насыщенно": появились первые отзывы на "Вечных" с Анджелиной Джоли

На независимом портале Rotten Tomatoes рейтинг от кинокритиков составил 63% на основе 100 рецензий критиков со средней оценкой 6 из 10. Таким образом, пока лента заняла свое место после "Невероятного Халка" (67% со средней оценкой 6,2) и "Тора" 2" (66% со средней оценкой 6,2).

"Вечные" настолько заняты демонстрацией того, на что они способны и куда могут пойти, что игнорируют и не принимают во внимание то, что они действительно могут сделать. Под мягкими, приятно освещенными и уютными уровнями этого фильма скрываются настоящие дилеммы, настоящие сражения интересов,

– написал критик из Rolling Stones.

Рейтинг на Metacritic составил еще меньше – 56 баллов из 100 на основе 31-го отклика. Конечно, это больше, чем у "Тора 2" (54 балла), но ниже, чем у "Железного человека 2" и "Тора" (по 57 баллов).

"Вечные" 2021: смотрите трейлер фильма