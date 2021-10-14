Как сообщил источник, сумма предварительной продажи билетов на первые дни показов фильма "Вечные" составила 2,6 миллиона долларов. Это на 86 процентов больше, чем сумма составила до дня премьеры "Шан-Чи" (1,4 миллиона долларов), и на 30 процентов больше, чем собрали за "Чёрную вдову" (2 миллиона долларов).

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В новом фильме авторы пообещали объяснить и раскрыть всю историю создания и зарождения киновселенной Marvel.

Звездные актеры, принявшие участие в проекте Marvel Studios:

  • Джемма Чан – Серси,
  • Ричард Мэдден – Икарис,
  • Кумэйл Нанджиани – Кинго,
  • Лия МакХью – Спрайт,
  • Брайан Тайри Генри – Фастос,
  • Лорен Ридлофф – Маккари,
  • Барри Кеоган – Друиг,
  • Сальма Хайек – Аяк,
  • Анджелина Джоли – Тена.

Следите за новой информацией о грядущей премьере в материалах редакции Кино 24 и на официальной странице фильма в инстаграме.

"Вечные" 2021: смотрите трейлер фильма