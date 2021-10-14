Как сообщил источник, сумма предварительной продажи билетов на первые дни показов фильма "Вечные" составила 2,6 миллиона долларов. Это на 86 процентов больше, чем сумма составила до дня премьеры "Шан-Чи" (1,4 миллиона долларов), и на 30 процентов больше, чем собрали за "Чёрную вдову" (2 миллиона долларов).

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В новом фильме авторы пообещали объяснить и раскрыть всю историю создания и зарождения киновселенной Marvel.

Звездные актеры, принявшие участие в проекте Marvel Studios:

Джемма Чан – Серси,

Ричард Мэдден – Икарис,

Кумэйл Нанджиани – Кинго,

Лия МакХью – Спрайт,

Брайан Тайри Генри – Фастос,

Лорен Ридлофф – Маккари,

Барри Кеоган – Друиг,

Сальма Хайек – Аяк,

Анджелина Джоли – Тена.

Следите за новой информацией о грядущей премьере в материалах редакции Кино 24 и на официальной странице фильма в инстаграме.

"Вечные" 2021: смотрите трейлер фильма