Как сообщил источник, сумма предварительной продажи билетов на первые дни показов фильма "Вечные" составила 2,6 миллиона долларов. Это на 86 процентов больше, чем сумма составила до дня премьеры "Шан-Чи" (1,4 миллиона долларов), и на 30 процентов больше, чем собрали за "Чёрную вдову" (2 миллиона долларов).
Не пропустите Загадочная Анджелина Джоли на постере "Вечных" и другие актеры эпической ленты Marvel
В новом фильме авторы пообещали объяснить и раскрыть всю историю создания и зарождения киновселенной Marvel.
Звездные актеры, принявшие участие в проекте Marvel Studios:
- Джемма Чан – Серси,
- Ричард Мэдден – Икарис,
- Кумэйл Нанджиани – Кинго,
- Лия МакХью – Спрайт,
- Брайан Тайри Генри – Фастос,
- Лорен Ридлофф – Маккари,
- Барри Кеоган – Друиг,
- Сальма Хайек – Аяк,
- Анджелина Джоли – Тена.
Следите за новой информацией о грядущей премьере в материалах редакции Кино 24 и на официальной странице фильма в инстаграме.
"Вечные" 2021: смотрите трейлер фильма