История, которая ждет нас в ноябре сосредотачивается на команде бессмертных титанов, которые создали Землю несколько тысяч лет назад и поклялись не вмешиваться в человеческие дела. Но после истории в фильме "Мстители: Финал" пришло время все расставить на свои места.

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Напомним, что двукратная обладательница премии "Оскар" Хлоя Чжао выступила режиссером ленты "Вечные". К актерскому составу присоединились такие звезды, как

Джемма Чан – Серси,

Ричард Мэдден – Икар,

Кумейл Нанджиани – Кинго,

Лия Макхью – Спрайт,

Брайан Тайри Генри – Фастос,

Лорен Ридлофф – Маккари,

Барри Кеоган – Друиг,

Сальма Хайек – Аяк,

Анджелина Джоли – Тена.

Портал Fandango рассказал, что Хлоя Чжао уже рассекретила хронометраж ленты – 2 часа и 30 минут, что делает будущий марвеловский фильм самым длинным в киновселенной студии. Также режиссер заверила, что, как и в каждой ленте Marvel, поклонникам стоит ждать аж две сцены после титров.

Постеры "Вечных"



Анджелина Джоли в роли Тены / Фото с инстаграма Marvel Studios



Ричард Мадден в роли Икара / Фото с инстаграма Marvel Studios



Брайан Тайри Генри в роли Фастоса / Фото с инстаграма Marvel Studios



Сальма Хайек в роли Аяк / Фото с инстаграма Marvel Studios



Лорен Ридлофф в роли Маккари / Фото с инстаграма Marvel Studios



Кумейл Нанджиани в роли Кинго / Фото с инстаграма Marvel Studios



Лия Макхью в роли Спрайта / Фото с инстаграма Marvel Studios

Больше постеров и информации смотрите на официальной странице Marvel Studios в инстаграме.

Также студия обнародовала краткое описание истории, которая ждет нас в кинотеатрах уже 4 ноября 2021 года.

"Вечные" 2021: смотрите видео