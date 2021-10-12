История, которая ждет нас в ноябре сосредотачивается на команде бессмертных титанов, которые создали Землю несколько тысяч лет назад и поклялись не вмешиваться в человеческие дела. Но после истории в фильме "Мстители: Финал" пришло время все расставить на свои места.
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Напомним, что двукратная обладательница премии "Оскар" Хлоя Чжао выступила режиссером ленты "Вечные". К актерскому составу присоединились такие звезды, как
- Джемма Чан – Серси,
- Ричард Мэдден – Икар,
- Кумейл Нанджиани – Кинго,
- Лия Макхью – Спрайт,
- Брайан Тайри Генри – Фастос,
- Лорен Ридлофф – Маккари,
- Барри Кеоган – Друиг,
- Сальма Хайек – Аяк,
- Анджелина Джоли – Тена.
Портал Fandango рассказал, что Хлоя Чжао уже рассекретила хронометраж ленты – 2 часа и 30 минут, что делает будущий марвеловский фильм самым длинным в киновселенной студии. Также режиссер заверила, что, как и в каждой ленте Marvel, поклонникам стоит ждать аж две сцены после титров.
Постеры "Вечных"
Анджелина Джоли в роли Тены / Фото с инстаграма Marvel Studios
Ричард Мадден в роли Икара / Фото с инстаграма Marvel Studios
Брайан Тайри Генри в роли Фастоса / Фото с инстаграма Marvel Studios
Сальма Хайек в роли Аяк / Фото с инстаграма Marvel Studios
Лорен Ридлофф в роли Маккари / Фото с инстаграма Marvel Studios
Кумейл Нанджиани в роли Кинго / Фото с инстаграма Marvel Studios
Лия Макхью в роли Спрайта / Фото с инстаграма Marvel Studios
Больше постеров и информации смотрите на официальной странице Marvel Studios в инстаграме.
Также студия обнародовала краткое описание истории, которая ждет нас в кинотеатрах уже 4 ноября 2021 года.
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