Історія, яка чекатиме на нас у листопаді зосереджується на команді безсмертних титанів, які створили Землю кілька тисяч років тому і поклялися не втручатися в людські справи. Але після історії у фільмі "Месники: Фінал" прийшов час все розставити на свої місця.
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Нагадаємо, що дворазова лауреатка премії "Оскар" Хлої Чжао виступила режисеркою стрічки "Вічні". До акторського складу приєднались такі зірки, як
- Джемма Чан – Серсі,
- Річард Медден – Ікар,
- Кумейл Нанджіані – Кінго,
- Лія МакХью – Спрайт,
- Брайан Тайрі Генрі – Фастос,
- Лорен Рідлофф – Маккарі,
- Баррі Кеоган – Друіг,
- Сальма Хайек – Аяк,
- Анджеліна Джолі – Тена.
Портал Fandango розповів, що Хлої Чжао вже розсекретила хронометраж стрічки – 2 години на 30 хвилин, що робить майбутній марвелівський фільм найдовшим у кіновсесвіті студії. Також режисерка запевнила, що, як і в кожній стрічці Marvel, шанувальникам варто чекати аж дві сцени після титрів.
Постери "Вічних"
Анджеліна Джолі в ролі Тени / Фото з інстаграму Marvel Studios
Річард Мадден в ролі Ікара / Фото з інстаграму Marvel Studios
Брайан Тайрі Генрі у ролі Фастоса / Фото з інстаграму Marvel Studios
Сальма Хаєк в ролі Аяк / Фото з інстаграму Marvel Studios
Лорен Рідлофф в ролі Маккарі / Фото з інстаграму Marvel Studios
Кумейл Нанджіані в ролі Кінго / Фото з інстаграму Marvel Studios
Лія МакХью в ролі Спрайта / Фото з інстаграму Marvel Studios
Більше постерів та інформації дивіться на офіційній сторінці Marvel Studios в інстаграмі.
Також студія оприлюднила коротке пояснення історії, що чекає на нас у кінотеатрах вже 4 листопада 2021 року.
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