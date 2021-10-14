Як повідомило джерело, сума попереднього продажу квитків на перші дні показів фільму "Вічні" склала 2,6 мільйони доларів. Це на 86 відсотків більше, ніж сума склала до дня прем'єру "Шан-Чі" (1,4 мільйони доларів), та на 30 відсотків більше, ніж зібрали за "Чорну вдову" (2 мільйони доларів).

Не пропустіть Загадкова Анджеліна Джолі на постері "Вічних" та інші актори епічної стрічки Marvel

У новому фільмі автори пообіцяли пояснити та розкрити усю історію створення та зародження кіновсесвіту Marvel.

Зіркові актори, які взяли участь у проєкті Marvel Studios:

Джемма Чан – Серсі,

Річард Медден – Ікар,

Кумейл Нанджіані – Кінго,

Лія МакХью – Спрайт,

Брайан Тайрі Генрі – Фастос,

Лорен Рідлофф – Маккарі,

Баррі Кеоган – Друіг,

Сальма Хайек – Аяк,

Анджеліна Джолі – Тена.

Слідкуйте за новою інформацією про майбутню прем'єру у матеріалах редакції Кіно 24 та на офіційній сторінці фільму в інстаграмі.

"Вічні" 2021: дивіться трейлер фільму