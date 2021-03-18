Кэсси Клэр сыграет чародейку Филиппу Ейльхарт во 2 сезоне "Ведьмака": фанаты горячо спорят
Поклонники "Ведьмака" с нетерпением ждут второго сезона, съемки которого подходят к завершению. В новом сезоне появится множество новых персонажей, и героиня Филиппа Ейльхарт – одна из самых ожидаемых.
Источник:Redanian Intelligence
СМИ сообщают, что волшебницу Филиппу Ейльхарт сыграет актриса Кэсси Клэр. Не так давно мы могли ее видеть в "Дивном новом мире".
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К этому актриса играла в "Смертельных гонках 4" и имела небольшие роли в "Красавицы и чудовище" и "Mamma Mia! 2".
Филиппа Ейльхарт – любимица фанатов
В мире "Ведьмака" Филиппа Ейльхарт является очень важной героиней. Она известна поклонникам книг и игр как одна из самых блестящих и мощных волшебниц на континенте.
Она одна из немногих магов, которые овладели искусством полиморфизма. По желанию Филиппа Ейльхарт может превращаться в сову.
Несмотря на свою молодую внешность, по книгам ей не менее 300 лет. Она хладнокровная и бессердечная, но также ее любят и как культовую ЛГБТ-персонажку, которая "потеряла вкус к мужчинам".
Мысли фанатов сериала разделились. Некоторые считают, что это замечательный выбор и актриса идеально подходит на роль Филиппы Ельхарт. Многие фанаты пишут, что черты актрисы идеально совпадают с игровой версией персонажки.
Несмотря на это, многих поклонников мира "Ведьмака" не устроил цвет кожи Кэсси.
Кэсси Клэр и Филиппа Ейльхарт / Фото Redanian Intelligence
"Ведьмак 2" : коротко о сериале
Первый сезон "Ведьмака" от Netflix стал очень успешным, поэтому проект продлили. Съемки новых серий стартовали в феврале 2020 года, но впоследствии их пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Работу над проектом восстановили только в августе.
Всех деталей сюжета не раскрывают. Однако известно, что Геральт из Ривии привезет Цириллу в лагерь Ведьмаков. Он будет убежден, что Йеннифер умерла в битве при Соддени, поэтому сосредоточится на том, чтобы выполнить свое предназначение и спасти девочку.
Когда начнется борьба за власть и на мощную Цириллу начнется охота, Геральт начнет раскрывать все больше тайн о ее силах. А поможет ему в этом наставник Весемир и жрица Неннеке.
Главные роли в сериале "Ведьмак 2" получили:
- Генри Кавилл;
- Аня Челотра;
- Фрейя Аллен;
- Ким Бодниа;
- Джои Бетти;
- Кристофер Хивью;
- Пол Буллион;
- Ясен Атор;
- Агнес Борн;
- Аиша Фабьен Росс.
Точная дата премьеры пока неизвестна. Пока проект планируют реализовать до конца 2021 года.
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