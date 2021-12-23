"Ведьмак" 3 сезон: новые детали продолжения о приключениях Геральда

Лорен Шмидт, шоураннер "Ведьмака" рассказала, что работу над сценарием третьего сезона сериала завершили. О дате релиза пока неизвестно.

Третий сезон основывается на еще одной книге из саги Анджея Сапковского Час Презрения. По словам Лорен, это ее любимая книга.

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Творческий процесс сейчас только начинается. У нас есть сценарий, и теперь мы пригласим режиссеров, вернем актеров, начнем копать вглубь и вширь, размышлять и убеждаться, что это идеальный сезон,

– заявила Лорен Шмидт.

"Ведьмак" сразу после выпуска первого сезона в 2019 году стал одним из самых успешных оригинальных проектов Netflix. Премьера второго сезона прошла 17 декабря 2021 года.

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Напомним, недавно в рамках двухчасового стрима создатели сериала показали специальный "Путеводитель для новичка" по миру эпического сериала. Видеогид направлен помочь новичкам быстро войти в курс дела. Видео поможет и тем, кто не видел первого сезона и не читал книги Анджея Сапковского.

"Ведьмак" 2 сезон: смотрите трейлер