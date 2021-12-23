Третій сезон ґрунтується на ще одній книзі із саги Анджея Сапковського Година зневаги. За словами Лорен, це її найулюбленіша книга.

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Творчий процес зараз тільки починається. У нас є сценарій, і тепер ми запросимо режисерів, повернемо акторів, почнемо копати вглиб і вшир, розмірковувати та переконуватись, що це ідеальний сезон,

– заявила Лорен Шмідт.

"Відьмак" відразу після випуску першого сезону у 2019 році, став одним із найуспішніших оригінальних проєктів Netflix. Прем’єра другого сезону відбулася 17 грудня 2021 року.

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Нагадаємо, нещодавно у межах двогодинного стріму творці серіалу показали спеціальний "Путівник для новачка" по світу епічного серіалу. Відеогід спрямований допомогти новачкам швидко увійти в курс справи. Відео допоможе й тим, хто не бачив першого сезону та не читав книг Анджея Сапковського.

"Відьмак" 2 сезон: дивіться трейлер