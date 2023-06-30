На Netflix вышел 3-й сезон "Ведьмака", последний для Генри Кавилла: первые отзывы

На Netflix вышла первая часть 3-го сезона сериала "Ведьмак". Зрители могут посмотреть шоу с Генри Кавиллом в украинском дубляже.

Третий сезон стал адаптацией романа "Время презрения", являющегося четвертой частью фэнтезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского. Первые пять серий вышли на Netflix 29 июня.

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Проект уже получил рейтинг 83 % на агрегаторе Rotten Tomatoes. Вторая часть выйдет 27 июля 2023 года. Как оценили первые эпизоды "Ведьмака" – читайте ниже.

Следует сказать, что для Генри Кавилла этот сезон станет последним. Дальше роль Ведьмака возьмет на себя Лиам Гемсворт. Собственно об этом и больше всего жалеют зрители.

Первые отзывы на 3 сезон "Ведьмака"

"Жаль, что мы больше не увидим Генри. Он лучше всего подошел на роль Ведьмака";

"Третий сезон показал многое из того, что делает "Ведьмака" таким увлекательным: сложные отношения и сюжетные линии, которые складываются одновременно во что-то очень умное, сознательное и интересное для просмотра";

"Последняя встреча Геральта и Цири – это удивительная одиссея семьи и судьбы, действие которой происходит в мире, наполненном как историей, так и политическими схемами";

"На самом деле Кавиллу приходится "вытаскивать" весь сериал. Человек полностью выкладывается и умеет продать шоу. Без него этот сериал будет беднее";

"Сможет ли сериал обойтись без Генри Кавилла? Будет больно, но у "Ведьмака" еще достаточно событий впереди, поэтому мы не должны скучать. Будем ждать продолжения с новым актером";

"Кажется, "Ведьмак" хочет стать следующей "Игрой престолов"… Но персонаж, которому он пытается подражать, был сделан в сто раз лучшим в оригинале. "Ведьмак" пока недотягивает".

Генри Кавилл в роли Ведьмака / Netflix

График выхода и описание серий

Шерроведд

Геральт, Еннефер и Цири отправляются в долгое путешествие по континенту, чтобы найти убежище. Король Визимир пользуется услугами своего очаровательного младшего брата.

Разлука

Геральт находит сведения о Риенсе, а затем наталкивается на несколько ужасное. Чувство справедливости Цири создает проблемы. Любисток выступает перед королевским лицом.

Воссоединение

Геральт обращается за магической помощью к близкой подруге. Цири спорит с Еннефером о будущем. Филиппа и Дийкстра плетут интриги, чтобы сохранить влияние на Визимира.

Приглашение

Еннефер делится с Братством своим смелым планом, Геральт заключает опасное соглашение с перевозчиком, а Трис пытается разгадать тайну исчезновения новичков.

Искусство иллюзий

Роскошно нарядившись, Еннефер и Геральт вместе идут на бал. Но эта ночь веселья и открытий очень обманчива.

"Ведьмак" 3 сезон: смотрите трейлер