Третій сезон став адаптацією роману "Час презирства", який є четвертою частиною фентезійного циклу "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського. Перші п'ять серій вийшли на Netflix 29 червня.

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Проєкт вже отримав рейтинг 83 % на агрегаторі Rotten Tomatoes. Друга частина вийде 27 липня 2023 року. Як оцінили перші епізоди "Відьмака" – читайте нижче.

Варто сказати, що для Генрі Кавілла цей сезон стане останнім. Далі роль Відьмака візьме на себе Ліам Гемсворт. Власне про це й найбільше жаліють глядачі.

Перші відгуки на 3 сезон "Відьмака"

"Шкода, що ми більше не побачимо Генрі. Він найкраще підійшов на роль Відьмака";

"Третій сезон показав багато з того, що робить "Відьмака" таким захопливим: складні стосунки та сюжетні лінії, які складаються одночасно у щось дуже розумне, свідоме та цікаве для перегляду";

"Остання зустріч Геральта та Цирі — це дивовижна одіссея сім'ї та долі, дія якої відбувається у світі, наповненому як історією, так і політичними схемами";

"Насправді Кавіллу доводиться "витягати" весь серіал. Людина повністю викладається та вміє продати шоу. Без нього цей серіал буде біднішим";

"Чи зможе серіал обійтися без Генрі Кавілла? Буде боляче, але у "Відьмака" ще достатньо подій попереду, тож ми не повинні нудьгувати. Чекатимемо на продовження з новим актором";

"Здається, "Відьмак" хоче стати наступною "Грою престолів"… Але персонаж, якого він намагається наслідувати, був зроблений у сто разів кращим в оригіналі. "Відьмак" поки що недотягує".

Генрі Кавілл у ролі Відьмака / Netflix

Графік виходу та опис серій

Шерраведд

Ґеральт, Єннефер і Цірі вирушають у довгу подорож континентом, щоб знайти притулок. Король Визимір користується послугами свого чарівного молодшого брата.

Розлука

Ґеральт знаходить відомості про Рієнса, а потім натрапляє на дещо жахливе. Почуття справедливості Цірі створює проблеми. Любисток виступає перед королівською особою.

Возз'єднання

Ґеральт звертається по магічну допомогу до близької подруги. Цірі сперечається з Єннефер про майбутнє. Філіппа й Дійкстра плетуть інтриги, щоб зберегти вплив на Визиміра.

Запрошення

Єннефер ділиться з Братством своїм сміливим планом, Ґеральт укладає небезпечну угоду з перевізником, а Трісс намагається розгадати таємницю зникнення новачків.

Мистецтво ілюзій

Розкішно вбравшись, Єннефер і Ґеральт разом ідуть на бал. Але ця ніч веселощів і відкриттів дуже оманлива.

"Відьмак" 3 сезон: дивіться трейлер