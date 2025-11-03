"Позор года": первые отзывы украинцев на 4 сезон сериала "Ведьмак"
- Премьера четвертого сезона сериала "Ведьмак" состоялась 30 октября 2025 года на Netflix и вызвала разные отзывы от украинских зрителей.
- Сезон базируется на книге "Крещение огнем" Анджея Сапковского.
30 октября 2025 года состоялась премьера четвертого сезона сериала "Ведьмак". Новые эпизоды вышли на стриминговой платформе Netflix.
Известно, что этот сезон станет предпоследним в истории "Ведьмака". В материале 24 Канала мы собрали подборку отзывов на 4 сезон.
Что пишут украинцы о 4 сезоне "Ведьмака"?
Известно, что четвертый сезон сериала "Ведьмак" базируется на книге "Крещение огнем" Анджея Сапковского. Зрители совершенно по-разному восприняли новые эпизоды. Некоторые считают, что сезон получился довольно похожим на книгу, другие же убеждены, что он оказался провальным. Вот что пишут украинцы:
- "Скажите, что это все не на самом деле, и 4 сезон еще должен выйти. Что я только что посмотрела? Это просто треш!"
- "Провальный сезон."
- "Мне очень понравился 4-й сезон, не ожидал. Сделали намного ближе к книге."
- "Лично я в восторге, получила наслаждение от просмотра и яркие эмоции."
- "Очень крутой Ведьмак получился, мне нравится. Больше похож на книжного."
- "Что-что, а с картинкой у сериала все в порядке, а вот сценарий – это уже его очень слабая сторона. Все-таки адаптация книг – это нелегкое дело."
- "Позор года вышел на экраны."
- "Я так разочарована, этот актер ну вообще не вписывается, слишком уж нежный. Не хватает суровости, жесткости."
После выхода тизера и трейлера четвертого сезона "Ведьмака" украинская аудитория активно обсуждала смену главного актера – вместо Генри Кэвилла роль Геральта получил Лиам Хемсворт. Многие зрители скептически отнеслись к его игре и продолжали критиковать после премьеры серии эпизодов. Впрочем, часть фанов впоследствии признала, что опасения были напрасными – Хемсворт справился со своей ролью достойно.
Что известно о сериале "Ведьмак"?
- "Ведьмак" – это фэнтезийный сериал от Netflix, основанный на цикле книг польского писателя Анджея Сапковского.
- Премьера первого сезона состоялась в декабре 2019 года.
- Изначально эту историю планировали как полнометражный фильм, однако в итоге она превратилась в сериал.
- В целом проект будет иметь 5 сезонов.
- Сейчас на стриминговой платформе Netflix доступны 4 сезона.
- Судя по реакции зрителей, последний стал самым противоречивым.