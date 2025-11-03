"Ганьба року": перші відгуки українців на 4 сезон серіалу "Відьмак"

30 жовтня 2025 року відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Відьмак". Нові епізоди вийшли на стримінговій платформі Netflix.

Відомо, що цей сезон стане передостаннім в історії "Відьмака". У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку відгуків на 4 сезон.

Що пишуть українці про 4 сезон "Відьмака"?

Відомо, що четвертий сезон серіалу "Відьмак" базується на книзі "Хрещення вогнем" Анджея Сапковського. Глядачі абсолютно по-різному сприйняли нові епізоди. Дехто вважає, що сезон вийшов доволі схожим на книгу, інші ж переконані, що він виявився провальним. Ось що пишуть українці:

"Скажіть, що це все не насправді, й 4 сезон ще має вийти. Що я щойно подивилася? Це просто треш!"

"Провальний сезон."

"Мені дуже сподобався 4-й сезон, не очікував⁠. Зробили набагато ближче до книги."

"Особисто я в захваті, отримала насолоду від перегляду і яскраві емоції."

"Дуже крутий Відьмак вийшов, мені подобається. Більше схожий на книжного."

"Що-що, а з картинкою у серіалу все гаразд, а от сценарій – це вже його дуже слабка сторона. Все-таки адаптація книжок – це нелегка справа."

"Ганьба року вийшла на екрани."

"Я так розчарована, цей актор ну взагалі не вписується, надто вже ніжний. Не вистачає суворості, жорсткості."

Після виходу тизера та трейлера четвертого сезону "Відьмака" українська аудиторія активно обговорювала зміну головного актора – замість Генрі Кевілла роль Ґеральта отримав Ліам Гемсворт. Багато глядачів скептично поставилися до його гри й продовжували критикувати після прем'єри серії епізодів. Утім, частина фанів згодом визнала, що побоювання були марними – Гемсворт впорався зі своєю роллю гідно.

