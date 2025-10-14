Четвертый сезон сериала "Ведьмак" выйдет совсем скоро –30 октября. В нем сыграют как совершенно новые актеры, так и те звезды, которые вернутся к своим ролям.

Новые серии будут рассказывать о событиях, происходящих после драматического завершения финальных эпизодов третьего сезона. Главные герои: Геральт, Еннифер и Цири, – окажутся по разные стороны из-за войны и врагов. Однако у них будет шанс воссоединиться с помощью новых союзников. Кино 24 расскажет, каких актеров увидят зрители в 4 сезоне.

Главная новинка 4 сезона "Ведьмака" – то, что главную роль Геральта будет играть не Генри Кавилл, а Лиам Хемсворт. Тизер и трейлер с другим актером спровоцировал шквал обсуждений: для некоторых зрителей новость стала неприятной неожиданностью, а для кого-то такое изменение кажется вполне нормальным.

Странно, когда тебя зовут присоединиться посреди шоу и продолжить играть главного героя. Но как фанат видеоигры, я чувствовал, что могу сделать с этим что-то крутое,

– прокомментировал свою роль Лиам Хемсворт.

Какие другие новые актеры появятся?

В сюжете сериала появятся новые интересные персонажи. Согласно, к касту "Ведьмака" присоединятся и другие новые актеры.

Джеймс Пьюрфой воплотит роль Скеллена – шпиона и придворного советника императора;

– шпиона и придворного советника императора; Дэнни Вудберн сыграет гнома-воина Золтана Хивая ;

; Лоренс Фишберн получил роль вампира Региса ;

; Шарлто Копли сыграет жестокого охотника за головами Лео Бонгарта. Его персонаж может стать одним из самых больших злодеев в сериале.

Кто из актеров вернется к своим ролям?

Аня Чалотра продолжит играть роль храброй Йеннифер , которая, несмотря на трудное детство, стала мудрой колдуньей;

, которая, несмотря на трудное детство, стала мудрой колдуньей; Фрея Аллан в дальнейшем будет принцессой Цириллой или же просто Цири, которой предназначено обладать загадочными магическими силами;

или же просто Цири, которой предназначено обладать загадочными магическими силами; Джои Бейти остается в роли Любистка или же Яскира, который стал близким другом Геральта;

или же Яскира, который стал близким другом Геральта; Мими Ндивени дальше будет играть сильную колдунью Фрингилью ;

; Миранда Ричардсон будет играть строгую и дисциплинированную Тиссайю, директора школы Аретузы.

Также к своим ролям вернутся Ларс Миккельсен (Стрегобор), Анна Шаффер (Трисс), Махеш Джаду (Вильгефорц) и другие.

Что известно о сериале "Ведьмак"?