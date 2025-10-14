Укр Рус
Новое лицо главного героя и не только: какие актеры сыграют в 4 сезоне сериала "Ведьмак"
14 октября, 18:14
Новое лицо главного героя и не только: какие актеры сыграют в 4 сезоне сериала "Ведьмак"

Мария Касий
Основные тезисы
  • В 4 сезоне сериала "Ведьмак" главную роль Геральта будет играть Лиам Хемсворт, заменив Генри Кавилла.
  • К касту присоединятся новые актеры: Джеймс Пьюрфой, Дэнни Вудберн, Лоренс Фишберн, Шарлто Копли, тогда как Аня Чалотра, Фрея Аллан и другие вернутся к своим ролям.

Четвертый сезон сериала "Ведьмак" выйдет совсем скоро –30 октября. В нем сыграют как совершенно новые актеры, так и те звезды, которые вернутся к своим ролям.

Новые серии будут рассказывать о событиях, происходящих после драматического завершения финальных эпизодов третьего сезона. Главные герои: Геральт, Еннифер и Цири, – окажутся по разные стороны из-за войны и врагов. Однако у них будет шанс воссоединиться с помощью новых союзников. Кино 24 расскажет, каких актеров увидят зрители в 4 сезоне.

Главная новинка 4 сезона "Ведьмака" – то, что главную роль Геральта будет играть не Генри Кавилл, а Лиам Хемсворт. Тизер и трейлер с другим актером спровоцировал шквал обсуждений: для некоторых зрителей новость стала неприятной неожиданностью, а для кого-то такое изменение кажется вполне нормальным.

Странно, когда тебя зовут присоединиться посреди шоу и продолжить играть главного героя. Но как фанат видеоигры, я чувствовал, что могу сделать с этим что-то крутое,
– прокомментировал свою роль Лиам Хемсворт.

"Ведьмак" 4 сезон: смотрите трейлер онлайн

Какие другие новые актеры появятся?

В сюжете сериала появятся новые интересные персонажи. Согласно, к касту "Ведьмака" присоединятся и другие новые актеры.

  • Джеймс Пьюрфой воплотит роль Скеллена – шпиона и придворного советника императора;
  • Дэнни Вудберн сыграет гнома-воина Золтана Хивая;
  • Лоренс Фишберн получил роль вампира Региса;
  • Шарлто Копли сыграет жестокого охотника за головами Лео Бонгарта. Его персонаж может стать одним из самых больших злодеев в сериале.

Кто из актеров вернется к своим ролям?

  • Аня Чалотра продолжит играть роль храброй Йеннифер, которая, несмотря на трудное детство, стала мудрой колдуньей;
  • Фрея Аллан в дальнейшем будет принцессой Цириллой или же просто Цири, которой предназначено обладать загадочными магическими силами;
  • Джои Бейти остается в роли Любистка или же Яскира, который стал близким другом Геральта;
  • Мими Ндивени дальше будет играть сильную колдунью Фрингилью;
  • Миранда Ричардсон будет играть строгую и дисциплинированную Тиссайю, директора школы Аретузы.

Также к своим ролям вернутся Ларс Миккельсен (Стрегобор), Анна Шаффер (Трисс), Махеш Джаду (Вильгефорц) и другие.

Что известно о сериале "Ведьмак"?

  • Это самый дорогой польский проект Netflix. Его премьера состоялась в 2019 году и собрала сотни тысяч поклонников со всего мира. Кроме того, драма получила большое количество наград.
  • В первых сезонах главную роль сыграл Генри Кавилл. Известно, что он выполнял свои трюки самостоятельно.
  • Новый сезон популярного фэнтезийного сериала выйдет 30 октября. Он будет состоять из восьми эпизодов и станет предпоследним: пятая часть будет финальной.