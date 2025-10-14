Четвертий сезон серіалу "Відьмак" вийде зовсім скоро – 30 жовтня. У ньому зіграють як абсолютно нові актори, так і ті зірки, які повернуться до своїх ролей.

Нові серії розповідатимуть про події, що відбуватимуться після драматичного завершення фінальних епізодів третього сезону. Головні герої: Геральт, Єнніфер та Цірі, – опиняться по різні боки через війну та ворогів. Однак у них буде шанс возз'єднатися з допомогою нових союзників. Кіно 24 розповість, яких акторів побачать глядачі у 4 сезоні.

Головна новинка 4 сезону "Відьмака" – те, що головну роль Геральта гратиме не Генрі Кавілл, а Ліам Гемсворт. Тизер і трейлер з іншим актором спровокував шквал обговорень: для деяких глядачів новина стала неприємною несподіванкою, а для когось така зміна здається цілком нормальною.

Дивно, коли тебе кличуть приєднатися посеред шоу й продовжити грати головного героя. Але як фанат відеогри, я відчував, що можу зробити з цим щось круте,

– прокоментував свою роль Ліам Гемсворт.

"Відьмак" 4 сезон: дивіться трейлер онлайн

Які інші нові актори з'являться?

У сюжеті серіалу з'являться нові цікаві персонажі. Відповідно, до касту "Відьмака" долучаться й інші нові актори.

Джеймс П'юрфой втілить роль Скеллена – шпигуна та придворного радника імператора;

– шпигуна та придворного радника імператора; Денні Вудберн зіграє гнома-воїна Золтана Хівая ;

; Лоренс Фішберн отримав роль вампіра Регіса ;

; Шарлто Коплі зіграє жорстокого мисливця за головами Лео Бонгарта. Його персонаж може стати одним з найбільших лиходіїв у серіалі.

Хто з акторів повернеться до своїх ролей?

Аня Чалотра продовжить відігравати роль хороброї Єнніфер , яка попри важке дитинство стала мудрою чаклункою;

, яка попри важке дитинство стала мудрою чаклункою; Фрея Аллан надалі буде принцесою Ціріллою або ж просто Цірі, якій призначено володіти загадковими магічними силами;

або ж просто Цірі, якій призначено володіти загадковими магічними силами; Джої Бейті залишається у ролі Любистка або ж Яскіра, який став близьким другом Геральта;

або ж Яскіра, який став близьким другом Геральта; Мімі Ндівені далі гратиме сильну чаклунку Фрінґілью ;

; Міранда Річардсон гратиме сувору та дисципліновану Тіссаю, директорку школи Аретузи.

Також до своїх ролей повернуться Ларс Міккельсен (Стрегобор), Анна Шаффер (Трісс), Махеш Джаду (Вільгефорц) та інші.

Що відомо про серіал "Відьмак"?