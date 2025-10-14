Новые серии будут рассказывать о событиях, происходящих после драматического завершения финальных эпизодов третьего сезона. Главные герои: Геральт, Еннифер и Цири, – окажутся по разные стороны из-за войны и врагов. Однако у них будет шанс воссоединиться с помощью новых союзников. Кино 24 расскажет, каких актеров увидят зрители в 4 сезоне.
Главная новинка 4 сезона "Ведьмака" – то, что главную роль Геральта будет играть не Генри Кавилл, а Лиам Хемсворт. Тизер и трейлер с другим актером спровоцировал шквал обсуждений: для некоторых зрителей новость стала неприятной неожиданностью, а для кого-то такое изменение кажется вполне нормальным.
Странно, когда тебя зовут присоединиться посреди шоу и продолжить играть главного героя. Но как фанат видеоигры, я чувствовал, что могу сделать с этим что-то крутое,
– прокомментировал свою роль Лиам Хемсворт.
"Ведьмак" 4 сезон: смотрите трейлер онлайн
Какие другие новые актеры появятся?
В сюжете сериала появятся новые интересные персонажи. Согласно, к касту "Ведьмака" присоединятся и другие новые актеры.
- Джеймс Пьюрфой воплотит роль Скеллена – шпиона и придворного советника императора;
- Дэнни Вудберн сыграет гнома-воина Золтана Хивая;
- Лоренс Фишберн получил роль вампира Региса;
- Шарлто Копли сыграет жестокого охотника за головами Лео Бонгарта. Его персонаж может стать одним из самых больших злодеев в сериале.
Кто из актеров вернется к своим ролям?
- Аня Чалотра продолжит играть роль храброй Йеннифер, которая, несмотря на трудное детство, стала мудрой колдуньей;
- Фрея Аллан в дальнейшем будет принцессой Цириллой или же просто Цири, которой предназначено обладать загадочными магическими силами;
- Джои Бейти остается в роли Любистка или же Яскира, который стал близким другом Геральта;
- Мими Ндивени дальше будет играть сильную колдунью Фрингилью;
- Миранда Ричардсон будет играть строгую и дисциплинированную Тиссайю, директора школы Аретузы.
Также к своим ролям вернутся Ларс Миккельсен (Стрегобор), Анна Шаффер (Трисс), Махеш Джаду (Вильгефорц) и другие.
Что известно о сериале "Ведьмак"?
- Это самый дорогой польский проект Netflix. Его премьера состоялась в 2019 году и собрала сотни тысяч поклонников со всего мира. Кроме того, драма получила большое количество наград.
- В первых сезонах главную роль сыграл Генри Кавилл. Известно, что он выполнял свои трюки самостоятельно.
- Новый сезон популярного фэнтезийного сериала выйдет 30 октября. Он будет состоять из восьми эпизодов и станет предпоследним: пятая часть будет финальной.