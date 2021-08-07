"Великая" 2 сезон: чем рассмешил сеть новый трейлер скандального сериала о Екатерине Великой

Сатирический и антиисторический сериал "Великая" (The Great) ждет своего возвращения. Премьера 2-го сезона состоится 19 ноября 2021 года. Чем насмешил трейлер и где посмотреть сериал в Украине – читайте на кино 24.

Стриминговая платформа Hulu выпустила первый трейлер второго сезона драматического сериала "Великая", который рассказывает о приходе к власти Екатерины Великой как императрицы Российской империи. В сатирическом телешоу первого сезона снимались голливудские звезды такие, как Эль Фаннинг и Николас Холт в роли Екатерины Великой и Петра III. Актеры вернутся к своим ролям во втором сезоне.

Не пропустите 5 главных романтических кинопремьер сезона

Чем рассмешил сеть новый трейлер "Великой"

Режиссеры и сценаристы сериала не перестают удивлять экстравагантностью фантазии. Начнем с самого интересного – героиня Екатерины Великой беременна! И она не собирается утолять свое желание убить мужа, а вечеринки и алкоголь – все остается на местах в этом странном мире экранной Российской империи.

Напомним, что в первом сезоне героиня Екатерины Великой (Эль Фаннинг) пыталась свергнуть власть своего мужа Петра III и убить его. Учитывая трейлер второго сезона, похоже, что Петр III (Николас Холт) захочет мести, и все превратится в соревнование для этой странной и забавной пары. Чего стоит лишь ответ Екатерины Великой в трейлере на приглашение к интиму от Петра III: она считает, что лучше бы взамен подавилась крошечным цыпленком.

В трейлере второго сезона видим, что авторы продолжают высмеивать кое-где странный характер жителей Империи и императорского дворца. В частности, на некоторых кадрах видим, как Петр "охотится" с револьверами на своих подданных по коридорам дворца, а во время родов Екатерины приглашенные едят пирожные с тарелки, которая стоит на ее животе.

Кстати, еще в мае 2021 года стало известно, что актриса Джиллиан Андерсон (которая тоже ненадолго появляется в трейлере) была приглашена на роль матери Екатерины Великой – Джоанны, очаровательной светской львицы из Германии. Она приезжает на помощь своей дочери в борьбе за вожделенный престол.



Эль Фанниг в роли Екатерины Великой / Фото Скриншот из трейлера

О чем расскажет сюжет 2-го сезона "Великой"

В Украине первый сезон сериала "Великая" доступен к просмотру пользователям медиасервиса Megogo.

Во втором сезоне "Великой" Екатерина наконец завладевает российским престолом. Но все складывается иначе, ведь она думала, что самым трудным будет переворот против мужа. Это оказалось мелочью по сравнению с реалиями страны, которая находится на грани краха. Героиня будет бороться со своим двором, своей командой, даже с собственной матерью, стремясь принести Просветление в Россию. Между тем Петр III медленно превратился из ненавистного мужа в союзника? Любовника? В конце концов, Кэтрин узнает, что нужно для того, чтобы изменить страну и стать "Великой".

"Великая" 2 сезон: смотрите трейлер сериала