Трудно оторваться от экрана: турецкий сериал, который вы посмотрите на одном дыхании

В последнее время среди украинских зрителей набирают популярность турецкие телесериалы с напряженными страстями, интригами и неожиданными поворотами сюжета. Однако из-за большого количества эпизодов в этих сериалах зрителям сложно пересмотреть их полностью. Однако мы нашли для вас прекрасный вариант.

Кино 24 подготовил турецкий сериал, который стоит посмотреть, чтобы хорошо провести время. Готовьте вкусности, ведь оторваться от экрана будет невозможно.

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"Великолепная двойка", 2018

В сериале "Великолепная двойка" главные герои – два комиссара полиции с контрастными характерами, формирующие эффективную команду. Несмотря на постоянные стычки и недоразумения, Мерт Барджа и Мустафа Керем Джан годами работали бок о бок в одном участке, построив успешную карьеру в правоохранительных органах. Единственное, что их связывает, – это общая преданность борьбе с преступностью.

Мерт Барджа – настоящий ярый холостяк, который не следит за порядком, не умеет готовить и поэтому питается чем придется. Мустафа Керем Джан – его противоположность. Мужчина достаточно педантичный, всегда аккуратно одет, живет в большом, чистом и красивом доме, имеет младшую сестру по имени Нилюфер, а также маленького сыночка Мехмета и бывшую жену Ягмур, в которую до сих пор безумно влюблен.

По сюжету, перед ребятами стоит сложная задача, ведь им поручено задержать международную преступную организацию.

Но смогут ли Мерт и Мустафа отбросить свои разногласия, чтобы успешно выполнить эту рискованную операцию. Или новость о тайных любовных отношениях Мерта и Нилюфер разозлит Мустафу, что поставит под угрозу их совместную работу?

В сериале "Великолепная двойка" – 12 серий, просматривая которые вы однозначно хорошо проведете время.

"Великолепная двойка": смотрите онлайн трейлер сериала

Поэтому если вы хотите посмотреть интересный турецкий сериал, но в котором нет более 50 и более серий, то лента "Великолепная двойка" точно для вас. Этот сериал привлечет ваше внимание и оставит замечательное послевкусие от просмотра.