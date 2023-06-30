Как изменились актеры сериала "Великий век" за 12 лет: фото тогда и сейчас

Популярный турецкий сериал "Великий век" (Muhteşem Yüzyıl) транслировался с 2011 по 2014 год. Он рассказывает историю Османской империи в 16 веке и фокусируется на жизни и правлении Сулеймана Великого, являвшегося одним из самых известных султанов Османской империи.

События в сериале связаны с политическими интригами, войнами, любовью и семейными отношениями в Османской империи того времени. "Великолепный век" стал популярен не только в Турции, но и за ее пределами.

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Он привлек внимание зрителей из разных стран, был переведен на многие языки и стал самым дорогим телевизионным проектом в истории турецкого телевидения. Интересным фактом является то, что в 5-й серии во время похода султана можно увидеть Каменец-Подольскую крепость.

Как изменились актеры "Великолепного века" за 12 лет

Халит Эргенч

Сулейман I Великолепный, 10-й султан Османской империи, халиф. Сегодня ему 53 года, входит в список самых оплачиваемых турецких актеров кино. В частности, за съемку в одной серии "Великолепного века" получал 115 тысяч американских долларов.

Небахат Чехре

Айше Хафса Султан, чаще валид, Королева-мать (валид) и супруга султана Селима I Явуза, управляет гаремом. Мать султана Сулеймана, Хатидже Султан, Бейхан Султан, Шах-и-Хубан Султан и Фатьмы Султан. Сегодня ей 79 лет, последний раз снялась в турецком сериале Menajerimi Ara в 2020 году.

Мерьем Узерли

Хюррем, Анастасия (в оригинале телесериала Александра), Роксолана, Хасеки-султан, позже единственная законная (с которой была проведена ника — процесс заключения брачного договора) жена султана, мать его пяти детей. Украинка по происхождению. Недавно посетила Каннский кинофестиваль, на которых одела платье русской модельерши. Мерьем продолжает молчать о войне.

Окан Ялабик

Ибрагим-паша, великий визирь Османской империи, грек по происхождению. В сериале его христианское имя Тео. Недавно 44-летний актер снялся в проекте "Дилемма Азиза". К тому же, он играет в стамбульских театрах и часто дублирует иностранные фильмы. Его голосом озвучены некоторые герои мультфильмов "Панда Кунг-Фу" и "Панда Кунг-Фу 2".

Нур Феттохоглу

Махидевран-Султан, Хасеки-султан, мать старшего шехзаде Мустафы. Сегодня звезде 42 года. В 2022 году сыграла в турецком молодежном сериале "В пух и прах".

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Сельма Эргеч

Хатидже Султан, младшая сестра Султана. Жена Ибрагима-паши. По мнению актрисы, эта роль важна не только для ее карьеры, но и души. В интервью журналу İnStyle она сказала: "Каждой серии присуще отдельное воодушевление. Чувство, что следующая серия должна быть лучше предыдущей поддерживает работу всей съемочной группы на таком же высоком уровне, как в первый день".

Пинарь Чаглар Генчтюрк

Бейхан Султан, вторая сестра Сулеймана I, женщина Ферхат-паши. Сейчас ей 41 год, активно ведет свою социальную жизнь, а в 2017 году снялась в проекте "Запах ребенка",

Сэма Кечик-Карабель

Дайе-хатун, служанка Валиде Айше Хафси Султан и хазнедар гарема. Сегодня ей 57 лет, неоднократно принимает участие в фотосессиях. Среди других успешных проектов, где работала Сэма были "Если бы я стал облаком", "Великолепный век" и "Снова Любовь".