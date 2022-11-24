"Венздей" уже на Netflix: первые отзывы на сериал о дочери Мортисии и Гомесе Аддамсе

На Netflix 23 ноября вышли все 8 эпизодов долгожданного сериала "Венздей". Какими получились первые отзывы на шоу – узнайте у нас.

Исполнительным продюсером и режиссером сериала стал Тим Бертон, известный по таким фильмам, как "Бэтмен", "Эдвард руки-ножницы" и "Свиньи Тодд". Художницей из костюмов стала Коллин Этвуд, получившая 4 Оскара за свои предыдущие работы в фильмах: "Чикаго", "Мемуары гейши", "Алиса в стране чудес", "Фантастические звери и где их искать".

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Первые отзывы на сериал "Венздей"

На Rotten Tomatoes сериал сейчас имеет 70% критиков и 84% зрителей. Зрители отметили, что им понравился сериал: "Хорошее начало", "Идеальная адаптация", "Лучше, чем ожидал", "Тим Бертон всегда великолепен". В частности, отметили профессиональное исполнение главной роли, забавные диалоги в сериале и загадочность сюжета. Больше отзывов:

"Это немного похоже на следующую интерпретацию "Супермена" или "Человека-паука", для фанатов есть на что посмотреть. Этот сериал о 16-летней Среде – разумный вход в мир семьи Адамсов"

"Мне это действительно нравится. Я думаю, что это будет веселый и загадочный сезон. Тим Бертон всегда знает, как снимать хорошие фильмы и сериалы. Надеюсь, будет 2 сезон"

"Я думаю, это было здорово. Я смотрел "Семейку Адамс", когда был очень молод, поэтому было немного ностальгии"

"Как большой поклонник не только "Семейки Адамс", но и Тима Бертона, это шоу превзошло все мои ожидания! Я сразу посмотрел весь сезон за один вечер и не мог оторваться! Я искренне чувствую, что те, кто жаловался на то, что это "слишком далеко от оригинальной "Семейки Адамс", упустили весь смысл того, что это взросление". Скрестим пальцы за второй сезон!

Мне очень понравилось это шоу, я люблю семейку Адамс, и Дженна Ортега играет потрясающе"

"С причудливой режиссурой Тима Бертона, классической композицией Дэнни Эльфмана и игрой Дженны Ортеги фильм, безусловно, соответствует готическому стилю семейки Адамов и продолжает шоу.

Впрочем, зрители недовольны тем, что это похоже на ежедневные подростковые драмы. Считается, что лучше было бы просто воспроизвести сериал в другой период времени. "Это своего рода убирает обаяние и магию из шоу", – пишут они.

Дженна Ортега в сериале "Венздей" / Фото Netflix

О чем рассказывает сериал

По сюжету дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

Кроме 19-летней Дженны Ортеги, роли в сериале исполнили следующие актеры:

Кэтрин Зета-Джонс – Мортисия Аддамс;

Луис Гузман – Гомес Аддамс;

Исаак Ордоньес – брат Венздей и сын Аддамсов.

Также в сериале появятся Гвендолин Кристи, звезда "Игры престолов", и Кристина Риччи, игравшая Венздей в фильме "Семейка Аддамсов" в 1991 году.

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