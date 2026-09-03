Скандалы Венецианского кинофестиваля 2026 года: "Дау", Россия и нехватка женщин-режиссеров

Еще до вручения "Золотого льва" Венеция уже успела получить свою порцию критики. И, похоже, без скандалов большой кинофестиваль просто не считается открытым. Посмотрим, что будет дальше.

Ведь Венецианский кинофестиваль только начался, а список дискуссий уже можно напечатать отдельной брошюрой. 24 Канал рассказывает, что уже пошло не так.

Скандал № 1



Скандальный фильм "Дау" / Фото: скриншот



Главная тема этого года – участие российских проектов, в частности "Дау" Ильи Хржановского, представленного в конкурсной программе.

Проект Ильи Хржановского давно известен не только своим масштабом, но и методами создания.

Для "Дау" построили огромную декорацию советского научно-исследовательского института, где участники фактически жили по правилам воссозданной эпохи. Методы работы режиссера ранее становились предметом серьезной критики из-за обвинений в психологическом давлении и неэтичных практиках.

Украина уже выразила протест против такого решения. Руководство фестиваля при этом настаивает, что "Дау" не является российской пропагандой.

Дискуссия вышла за пределы самого фестиваля. Европейская комиссия сократила финансирование Венецианской биеннале после решения вернуть российский павильон. Сергей Лозница также публично критиковал это решение.

Скандал №2



Мегги Джилленгол на Венецианском кинофестивале 2026 / Фото Getty Images



Второй большой скандал – гендерный баланс. В главной конкурсной программе этого года лишь в двух из 21 фильма среди режиссеров есть женщины, а в некоторых предварительных материалах фигурировала даже цифра "одна режиссерша" в зависимости от критерия подсчета. В любом случае дисбаланс очевиден.

Председатель жюри Мэгги Джилленхол прямо назвала проблему системной.

И здесь возникает небольшой парадокс: женщина возглавляет жюри одного из самых престижных фестивалей мира, но сам конкурс при этом остается преимущественно мужским.

Женщинам сложнее получить финансирование для своих фильмов. Возможно ли, что те темы, о которых женщины, имея иной жизненный опыт, хотят снимать фильмы, не всегда считаются высоким искусством? Кто решает, что является хорошим? Кто решает, что является ценным?

Венеция, похоже, в этом году решила проверить, сколько дискуссий может выдержать один красный ковер.

А пока смотрите подборку фильмов с другого кинофестиваля – Одесского.