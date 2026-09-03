Адже Венеційський кінофестиваль тільки стартував, а список дискусій уже можна друкувати окремою програмкою. 24 Канал розповідає, що вже пішло не так.

Скандал № 1



Скандальний фільм "Дау" / Фото Скріншот



Головна тема цього року – участь російських проєктів, зокрема "Дау" Іллі Хржановського, який представлений у конкурсній програмі.

Проєкт Іллі Хржановського давно відомий не лише своїм масштабом, а й методами створення.

Для "Дау" побудували величезну декорацію радянського науково-дослідного інституту, де учасники фактично жили за правилами реконструйованої епохи. Методи роботи режисера раніше ставали предметом серйозної критики через звинувачення у психологічному тиску та неетичних практиках.

Україна вже висловила протест проти такого рішення. Керівництво фестивалю водночас наполягає, що "Дау" не є російською пропагандою.

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Дискусія вийшла за межі самого фестивалю. Європейська комісія скоротила фінансування Венеційської бієнале після рішення повернути російський павільйон. Сергій Лозниця також публічно критикував це рішення.

Скандал №2



Меггі Джилленгол на Венеціанському кінофестивалі 2026 / Фото Getty images



Другий великий скандал – гендерний баланс. У головній конкурсній програмі цього року лише дві з 21 стрічки мають жінок серед режисерів, а в деяких попередніх матеріалах фігурувала навіть цифра одна режисерка залежно від критерію підрахунку. У будь-якому разі дисбаланс очевидний.

Голова журі Меггі Джилленгол прямо назвала проблему системною.

І тут виникає маленький парадокс: жінка очолює журі одного з найпрестижніших фестивалів світу, але сам конкурс при цьому залишається переважно чоловічим.

Жінкам складніше отримати фінансування для своїх фільмів. Чи можливо, що ті теми, про які жінки, маючи інший життєвий досвід, хочуть знімати фільми, не завжди вважаються високим мистецтвом? Хто вирішує, що є добрим? Хто вирішує, що є цінним?

Венеція, схоже, цього року вирішила перевірити, скільки дискусій може витримати один червоний килим.

А поки ловіть добірку фільму з іншого кінфестивалю – Одеського.