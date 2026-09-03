Украина в Венеции: какие украинские фильмы покажут на Венецианском кинофестивале 2026 года

Украинское кино в этом году не попало в основной конкурс Венеции, но на Лидо все же будет что показать. Среди участников – режиссерский дебют, история семьи во время войны и иммерсивный проект.

Как сообщает 24 Канал, Венецианский кинофестиваль в этом году не обошел Украину вниманием. Правда, за главный приз – "Золотого льва" – украинские режиссеры напрямую не борются. Зато украинские истории будут представлены в нескольких параллельных программах.

Украинские фильмы на Венецианском кинофестивале



Imperium / Фото Essential Filmproduktion, Kino Produzioni, Société Parisienne de Production, Studio Uljana Kim – видео предоставлено AAMOD

"Империум"

Режиссер: Сергей Лозница

Вне конкурса в Венеции покажут новый фильм Сергея Лозницы "Империум".

Лозница родился в Беларуси, вырос в Киеве и много лет работает в европейском кино. Его фильмы регулярно появлялись на крупнейших мировых фестивалях.

В то же время в Украине отношение к режиссеру остается противоречивым после его публичных заявлений о войне и исключения из Украинской киноакадемии в 2022 году.

Поэтому участие "Империума" в Венеции – это не только кинособытие, но и повод для очередной дискуссии о том, где заканчивается личность художника и начинается его ответственность перед страной.

Украинское кино в этом году не попало в главный конкурс Венеции. Но, как показывает программа, украинские истории все равно находят путь на Лидо.

"Тишина"

Режиссер: Павел Шпегун

Короткометражный фильм Павла Шпегуна вошел в конкурсную программу Orizzonti Short Films.

Для режиссера это дебют, а для зрителя – история о жизни под обстрелами. Герои боятся, но продолжают жить: ходят в бары, влюбляются, шутят и думают о будущем.

Главные роли исполнили Григорий Наумов и Иоланта Богдюн. Фильм снят украинской продюсерской компанией ForeFilms.

И, пожалуй, главная особенность этой истории в том, что для многих украинцев ее сюжет не требует никаких объяснений.

"Камуфляж"

Режиссер: Никита Гибаленко

В программе Auttori покажут "Камуфляж" режиссера Никиты Гибаленко.

Гибаленко родился в Мелитополе, вырос в Киеве, а последние 13 лет живет и работает в Мюнхене. Формально фильм будет представлять Германию, однако его автор – украинец, а сама история напрямую связана с войной в Украине.

В центре сюжета – семья, жизнь которой меняется после начала полномасштабного вторжения. Вместо абстрактных геополитических схем – личные решения, конфликты и новая реальность внутри одной семьи.

"Воспоминания"

Автор: София Булгакова

Украинский голос будет слышен в Венеции не только с киноэкрана.

На фестивале представят иммерсивную инсталляцию "Воспоминания" Софии Булгаковой, созданную из большого количества изоляционных труб.

Проект также посвящен войне в Украине. Иммерсивный формат здесь особенно уместен: вместо того чтобы просто смотреть на историю с безопасного расстояния, зритель буквально оказывается внутри художественного пространства.

Венецианский фестиваль еще не успел стартовать, а уже оказался в центре нескольких скандалов, в том числе из-за Украины.