Как сообщает Deadline, жюри основного конкурса возглавляет Мэгги Джилленгол – актриса и режиссер, чей режиссерский дебют "Незнакомая дочь" в свое время также был представлен в Венеции.

Джордж Клуни получил своего "Льва"



Джордж Клуни уже получил "Золотого льва" / Фото Getty Images



Еще до того, как жюри начало вручать конкурсные награды, Венеция вручила одну из главных почетных наград.

Джордж Клуни получил почетного "Золотого льва" за вклад в кинематограф. Так же награду в этом году получит легендарная актриса Эллен Берстин.

А что посмотреть

В этом году Венеция сделала ставку на громкие премьеры. В конкурсе – новые фильмы Мартина Макдоны, Вернера Герцога, Ли Чхан Дона, Хирокадзу Коре-эды и других известных режиссеров.

Среди самых ожидаемых – "Дикий конь номер девять" / Wild Horse Nine, "Primetime" с Робертом Паттинсоном и "Bunker" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом.

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А вне конкурса фестиваль традиционно позволяет себе чуть больше свободы: здесь будут показаны документальные фильмы об Илоне Маске, Бернардо Бертолуччи, Oasis и других громких именах.

Пока Венецианский кинофестиваль только открывает "красный сезон", Одесский уже подходит к концу – и самое время успеть посмотреть самое интересное. Мы собрали фильмы с нынешнего ОМКФ, которые точно стоит добавить в список просмотра – от украинских премьер до громких гала-показов.