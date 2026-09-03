Як повідомляє 24 Канал, Венеційський кінофестиваль цього року не залишив Україну без представництва. Щоправда, за головного "Золотого лева" українські режисери безпосередньо не змагаються. Зате українські історії з’являться в кількох паралельних програмах.

Українські фільми на Венеційському кінофестивалі



Imperium / Фото Essential Filmproduktion, Kino Produzioni, Société Parisienne de Production, Studio Uljana Kim – відео надано AAMOD

"Імперіум"

Режисер: Сергій Лозниця

Поза конкурсом у Венеції покажуть новий фільм Сергія Лозниці "Імперіум".

Лозниця народився в Білорусі, виріс у Києві й багато років працює в європейському кіно. Його фільми регулярно з’являлися на найбільших світових фестивалях.

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Водночас в Україні ставлення до режисера залишається суперечливим після його публічних заяв щодо війни та виключення з Української кіноакадемії у 2022 році.

Тож участь "Імперіуму" у Венеції – це не лише кіноподія, а й привід для чергової дискусії про те, де закінчується особистість митця і починається його відповідальність перед країною.

Українське кіно цього року не отримало головної конкурсної сцени Венеції. Але, як показує програма, українські історії все одно знаходять шлях на Лідо.

"Тиша"

Режисер: Павло Шпегун

Короткометражний фільм Павла Шпегуна потрапив до конкурсної програми Orizzonti Short Films.

Для режисера це дебют, а для глядача – історія про життя під обстрілами. Герої бояться, але продовжують жити: ходять у бари, закохуються, жартують і думають про майбутнє.

Головні ролі виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн. Фільм створений українським продакшеном ForeFilms.

І, мабуть, головна особливість цієї історії в тому, що для багатьох українців її сюжет не потребує жодних пояснень.

"Камуфляж"

Режисер: Микита Гібаленко

У програмі Auttori покажуть "Камуфляж" режисера Микити Гібаленка.

Гібаленко народився в Мелітополі, виріс у Києві, а останні 13 років живе та працює в Мюнхені. Формально фільм представлятиме Німеччину, однак його автор – українець, а сама історія безпосередньо пов’язана з війною в Україні.

У центрі сюжету – родина, життя якої змінюється після початку повномасштабного вторгнення. Замість абстрактних геополітичних схем – особисті рішення, конфлікти та нова реальність усередині однієї сім’ї.

"Спомини"

Авторка: Софія Булгакова

Український голос буде чути у Венеції не лише з кіноекрана.

На фестивалі представлять імерсивну інсталяцію «Спомини» Софії Булгакової, створену з великої кількості ізоляційних труб.

Проєкт також присвячений війні в Україні. Імерсивний формат тут особливо доречний: замість просто дивитися на історію з безпечної відстані, глядач буквально опиняється всередині мистецького простору.

Венеціанський фестиваль ще не встиг стартувати, а вже потрапив в кілька скандалів, в тому числі через Україну.



