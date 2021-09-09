В Венеции состоялась премьера украинской ленты "Блик" – первый трейлер фильма о Донбассе

78-й Венецианский кинофестиваль отметился премьерой украинского фильма "Блик". Лента попала в главную программу фестиваля и сразится за "Золотого льва".

Что известно о фильме "Блик"

Режиссером ленты является украинский режиссер Валентин Васянович. Главную мужскую роль в фильме исполнил известный украинский актер Роман Луцкий, роль 12-летней дочери главного героя сыграла дочь режиссера Валентина Васяновича.

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По словам самого режиссера, "Блик" снят общими планами, что создает монументальную картину для зрителя, и эта картина требует определенного осмысления.

Почему я снова поднимаю тему войны? Потому что для Украины это до сих пор тема номер один. А кино – мощный коммуникатор, возможность коммуницировать с миром. Поэтому считаю, что должен это делать. Эта тема меня беспокоит, я должен продвигать месседжи об Украине, которая находится в войне,

– рассказал Васянович после премьеры картины на пресс-конференции.

Одним из консультантов во время работы над фильмом выступил украинский журналист Станислав Асеев. Он испытал на себе ужасы войны побывав в плену. Асеев – автор двух книг "Светлый путь" и "В изоляции". За последнюю журналист получил Шевченковскую премию.

По сюжету фильма, главный герой, который является военным хирургом, попадает в плен к боевикам так называемой "ДНР" в 2014 году. Там, в тюрьме он терпит ужасные пытки. Детально передать весь ужас ситуации и помог Станислав Асеев.

За день до премьеры ленты в Венеции представили первый трейлер фильма.

"Блик" – первый трейлер фильма: смотрите видео онлайн

Когда фильм покажут в Украине пока неизвестно – дата официальной премьеры пока не объявлена.

Кстати, это не единственный украинский фильм на Венецианском кинофестивале.