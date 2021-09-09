Що відомо про фільм "Відблиск"

Режисером стрічки є український режисер Валентин Васянович. Головну чоловічу роль у фільмі виконав відомий український актор Роман Луцький, роль 12-річної дочки головного героя зіграла донька режисера Валентина Васяновича.

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За словами самого режисера, "Відблиск" знятий загальними планами, що створює монументальну картину для глядача, і ця картина потребує певного осмислення.

Чому я знову піднімаю тему війни? Бо для України це досі тема номер один. А кіно – потужний комунікатор, можливість комунікувати зі світом. Тому вважаю, що мушу це робити. Ця тема мене турбує, я мушу просувати меседжі про Україну, котра перебуває у війні,

– розповів Васянович після прем’єри картини на пресконференції.

Одним із консультантів під час роботи над фільмом виступив український журналіст Станіслав Асєєв. Він відчув на собі жахи війни побувавши у полоні. Асєєв є автором двох книг "Світлий шлях" та "В ізоляції". За останню журналіст отримав Шевченківську премію.

За сюжетом фільму, головний герой, який є військовим хірургом, потрапляє у полон до бойовиків так званої "ДНР" у 2014 році. Там, у в’язниці він терпить переживає жахливі тортури. Детально передати увесь жах ситуації і допоміг Станіслав Асєєв.

За день до прем’єри стрічки у Венеції представили перший трейлер фільму

"Відблиск" – перший трейлер фільму: дивіться відео онлайн

Коли фільм покажуть в Україні наразі невідомо – дата офіційної прем’єри наразі не оголошена.

До речі, це не єдиний український фільм на Венеційському кінофестивалі.