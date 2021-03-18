Киностудия Sony Pictures в который раз изменила график проката "Веном 2: да будет Кранаж". Первый фильм о Веноме по комиксам Marvel вышел в 2018 году и стал очень успешным в прокате.

Сначала Sony планировала выпустить продолжение фильма осенью 2020 года. Но из-за пандемии COVID-19 не смогла этого сделать.

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Поэтому премьеру фильма перенесли на 25 июня 2021 года. Впрочем, и эта дата оказалась не окончательной . Недавно в компании сообщили, что зрители смогут оценить сиквел 17 сентября 2021 года.

Причину такого решения не уточнили. Но, вероятнее всего, студия просто хочет быть уверенной в восстановлении американского и мирового проката. Надеемся, что это все-таки окончательная дата.

"Веном 2: да будет Кранаж" сюжет

Это продолжение истории о ексрепортере Эдди Броке, в которого вселился инопланетный симбиот. Инопланетное существо называет себя Веномом и подарило Эдди сверхспособности.

Ранее главным врагом Венома был Карлтон Джейкоб. Но во втором фильме Эдди и Веном объединят свои силы против безумного маньяка Клетуса Кэсседи. В Клетуса, как и в Эдди тоже вселился инопланетный симбиот – Кранаж.

То есть в этом фильме сойдутся два человека, которые обладают невероятными способностями. Знакомый нам Веном и монстр, цель которого – убивать и калечить всех, кто попадается ему на пути.

Постановщиком "Венома 2" выступил известный британский актер и режиссер Энди Серкис. Также предполагается, что ленте могут присвоить рейтинг 18+.

В главных ролях:

Том Харди,

Мишель Уильямс,

Вуди Харрельсон,

Стивен Грэхэм,

Наоми Харрис,

Рейд Скотт и другие.

Заметим, что несмотря на критику поклонников оригинальных комиксов, первая лента оказалась очень успешной в прокате. При бюджете в 140 миллионов долларов ее мировые кассовые сборы принесли 850 миллионов долларов.