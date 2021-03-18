"Веном 2" снова перенесли: когда ждать премьеру
Киностудия Sony Pictures в который раз изменила график проката "Веном 2: да будет Кранаж". Первый фильм о Веноме по комиксам Marvel вышел в 2018 году и стал очень успешным в прокате.
Источник:ComicBook
Сначала Sony планировала выпустить продолжение фильма осенью 2020 года. Но из-за пандемии COVID-19 не смогла этого сделать.
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Поэтому премьеру фильма перенесли на 25 июня 2021 года. Впрочем, и эта дата оказалась не окончательной. Недавно в компании сообщили, что зрители смогут оценить сиквел 17 сентября 2021 года.
Причину такого решения не уточнили. Но, вероятнее всего, студия просто хочет быть уверенной в восстановлении американского и мирового проката. Надеемся, что это все-таки окончательная дата.
"Веном 2: да будет Кранаж" сюжет
Это продолжение истории о ексрепортере Эдди Броке, в которого вселился инопланетный симбиот. Инопланетное существо называет себя Веномом и подарило Эдди сверхспособности.
Ранее главным врагом Венома был Карлтон Джейкоб. Но во втором фильме Эдди и Веном объединят свои силы против безумного маньяка Клетуса Кэсседи. В Клетуса, как и в Эдди тоже вселился инопланетный симбиот – Кранаж.
То есть в этом фильме сойдутся два человека, которые обладают невероятными способностями. Знакомый нам Веном и монстр, цель которого – убивать и калечить всех, кто попадается ему на пути.
Постановщиком "Венома 2" выступил известный британский актер и режиссер Энди Серкис. Также предполагается, что ленте могут присвоить рейтинг 18+.
В главных ролях:
- Том Харди,
- Мишель Уильямс,
- Вуди Харрельсон,
- Стивен Грэхэм,
- Наоми Харрис,
- Рейд Скотт и другие.
Заметим, что несмотря на критику поклонников оригинальных комиксов, первая лента оказалась очень успешной в прокате. При бюджете в 140 миллионов долларов ее мировые кассовые сборы принесли 850 миллионов долларов.
"Веном": смотрите трейлер к первому фильму
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