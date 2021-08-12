Том Харди говорит о "Веноме 3" и надеется на кроссовер с "Человеком пауком"

Известный британский актер Том Харди надеется, что студии Sony Picture и Marvel Studios смогут создать кроссовер, который объединит Эдди Брока в его роли и Питера Паркера, которого в киновселенной исполняет Том Холланд.

В интервью Esquire Том Харди заявил, что надеется на предстоящую встречу Венома с Человеком-пауком. Актер отметил, что только его усилий для кроссовера будет недостаточно – для этого нужно согласие между Sony Pictures и Marvel.

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Было бы странно с моей стороны не пытаться установить хоть какую-то связь между фильмами. Одному человеку само собой это не преодолеть, здесь нужна дипломатия высокого уровня,

– рассказывает актер.

"Но если обе стороны договорятся между собой и им это будет выгодно, то я не вижу других препятствий. Я очень надеюсь, что кроссовер будет. Я готов сделать все, что возможно в нашем бизнесе, чтобы это произошло", – дополнил Том.

Что такое кроссоверы? Это фильмы, в сюжете которых пересекаются персонажи разных кинематографических вселенных, или действия происходят в локациях таких миров.

В интервью Esquire Харди также рассказал о своих планах по фильмам "Веном", в котором, напомним, сыграл главную роль. Он является продюсером первой части, а во второй – участвовал в работе над сценарием. Том говорит о возможности третьего фильма, однако это еще не точно. Поскольку для производства триквела нужно, чтобы "Веном 2" достиг значительного успеха. Впрочем, картина еще в прокат не вышла, а уже получила положительные отзывы от других продюсеров.

"Я уже думаю над 3-м фильмом, потому что, по моему мнению, его сценарии нужно писать одновременно, то есть вторую и третью часть вместе. Пока второй фильм не достигнет успеха, триквел не одобрят. Однако, студия очень довольна сиквелом. Если обе стороны будут готовы и это будет им выгодно, почему нет. Я надеюсь и решительно, обеими руками, стремлюсь к этому, постараюсь сделать это возможным. Было бы не разумно не участвовать в Олимпийских играх, если ты уже бежишь стометровку", – делится Харди.

"Веном 2: Карнаж": смотрите трейлер